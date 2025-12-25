Auta spalinowe tylko dla bogatych. Nowy plan UE w praktyce

Auta spalinowe dostępne będą wyłącznie dla bogatych, który mogą pozwolić sobie na dodatkowe koszty paliw odnawialnych i ekologicznej stali - ostrzega cześć ekspertów motoryzacyjnych. Chodzi o wycofanie się Komisji Europejskiej z zakazu rejestracji samochodów spalinowych określane w niektórych kręgach "poprawką Porsche".

Białe sportowe auto Porsche 911 GT3 z czarnym paskiem na masce i złotymi felgami stoi zaparkowane na torze wyścigowym, w tle szereg kolorowych samochodów sportowych.
Samochody spalinowe będą tylko dla bogatych? "Poprawka Porsche" stwarza takie ryzykoSebastian KościółekINTERIA.PL

W skrócie

  • Nowe unijne regulacje mogą sprawić, że samochody spalinowe staną się luksusem dostępnym tylko dla najbogatszych, którzy będą w stanie pokryć koszty ekologicznych paliw i stali.
  • Propozycje Komisji Europejskiej przewidują znaczne ograniczenia emisji CO2 do 2035 roku oraz możliwość pozostawienia niewielkiego udziału hybryd plug-in na rynku.
  • Eksperci prognozują, że limity emisji zostaną wykorzystane głównie przez producentów segmentu premium, co może prowadzić do sytuacji, w której auta spalinowe będą poza zasięgiem zwykłych konsumentów.
Samochody spalinowe szybko staną się "drogimi szwajcarskimi zegarkami przemysłu motoryzacyjnego" - ostrzega cytowany przez branżowy AutomotiveNews - Mathias Schmidt, niezależny analityk motoryzacyjny.

Samochody spalinowe sprzedawane będą nielicznym uprzywilejowanym osobom, które mają wystarczające środki na koncie bankowym, aby uwzględnić dodatkowe koszty ekologicznej stali i paliw odnawialnych, które bez wątpienia zostaną uwzględnione w cenach modeli z silnikami spalinowymi. To sprawi, że będą one poza zasięgiem wielu osób, ponieważ emisje CO2 będą ograniczone do drogich samochodów
stwierdził Schmidt.

Ekspert nazywa nowe propozycje KE "poprawką Porsche", bo za rezygnacją z zakazu rejestracji aut spalinowych w UE optować mieli zwłaszcza niemieccy producenci samochodów segmentu premium.

Trzy scenariusze dla aut spalinowych. Hybrydy plug-in albo nic?

Chociaż zarezerwowanie aut spalinowych dla najbogatszych klientów to tylko jeden z możliwych scenariuszy, istotnie nie da się wykluczyć takiej przyszłości. Podobne na sprawę zapatrują się np. członkowie ekologicznej organizacji Transport&Environment wciąż lobbującej za utrzymaniem zakazu rejestracji aut spalinowych w UE.

Przypomnijmy, 16 grudnia Komisja Europejska przestawiła plan porzucenia planowanego zakazu rejestracji aut spalinowych od 2035 roku i zaproponowała 90 proc. redukcję emisji CO2 względem roku 2021. W praktyce oznacza to, że - w zależności od szacunków - między 25 a nawet 35 proc. sprzedawanych po 2035 roku samochodów może zachować "jakąś formę silnika spalinowego".

Najbardziej prawdopodobny wydaje się około 25-proc. udział w ogóle sprzedaży hybryd plug-in, który wynika z prostej matematyki. T&E przyjmuje, że średnia emisja CO2 z rury wydechowej hybrydy plug-in wynosi około 45 g/km, a wyznaczony przez KE cel na 2035 rok (90 proc. redukcji w stosunku do roku 2021) to około 11,6 g/km. Oznacza to że każde sprzedane w UE trzy bezemisyjne auta elektryczne pozwolą wprowadzić na rynek jedną hybrydę plug-in.

Uściślijmy - mimo planów wycofania się z KE z zakazu rejestracji aut spalinowych w 2035 roku, bez zmian pozostać ma mechanizm naliczania kar emisyjnych. Oznacza to, że każdy wyemitowany ponad limit gram CO2 - tak samo jak obecnie - wiązać się będzie dla producenta z karą w wysokości 95 euro od każdego emitującego go pojazdu. Mówiąc prościej 10 gram wyemitowanych przez jedno auto ponad limit oznacza karę w wysokości 950 euro.

Auta spalinowe tylko dla bogatych. Ten scenariusz może się ziścić

Inny z prognozowanych przez T&E scenariuszy mówi o 12 proc. udziale samochodów spalinowych w miksie po 2035 roku. W tym przypadku po 6 proc. sprzedaży należeć ma właśnie do hybryd plug-in (przy założeniu 45 g/km - 1,94 l/100 km) oraz klasycznych hybryd HEV wraz z samochodami stricte spalinowymi (przy założeniu 140 g/km - 6 l/100 km).

Eksperci ostrzegają jednak przed innym scenariuszem - zbieżnym z prognozami cytowanego przez AutomotiveNews - Mathiasa Schmidta.

Według prognoz T&E rezygnacja z zakazu rejestracji aut spalinowych w proponowanej przez KE formie może skutkować "zarezerwowaniem" dopuszczalnej emisji CO2 dla "wysokoemisyjnych aut segmentu premium".

Organizacja wylicza, że przy średniej emisji na poziomie 200 g/100 km, co odpowiada średniemu zużyciu paliwa na poziomie 8,6 l/100 km, maksymalny udział w miksie takich pojazdów mógłby sięgnąć około 5 proc. ogółu sprzedaży. W takim przypadku auta spalinowe istotnie mogłyby się stać "fanaberią" dostępną wyłącznie dla najbogatszych - klientów skłonnych opłacić karę za emisję oraz ponosić koszty droższego e-paliwa i "zielonej stali".

Chociaż scenariusz wydaje się skrajnością, nie można wykluczyć takiego obrotu spraw. Istotnie można prognozować, że nauczeni doświadczeniem producenci samochodów będą chcieli zatrzymać limity emisji dla pojazdów wysoko-marżowych. Z podobną sytuacją "optymalizacji zysków" mieliśmy już do czynienia w latach 2020-2021, gdy w wyniku tzw. kryzysu półprzewodnikowego dostępne wówczas dla producentów chipy trafiały głównie do samochodów segmentu premium. Producenci doszli wówczas do wniosku, że dostępne w ograniczonej liczbie chipy powinny trafiać właśnie do aut segmentu premium generujących najwyższe zyski.

