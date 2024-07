Spis treści: 01 AGTZ Twin Tail to polsko-włoski samochód

AGTZ Twin Tail to polsko-włoski samochód

AGTZ Twin Tail to samochód wspólnie opracowany przez grupę dealerską La Squadra z Katowic oraz legendarne studio projektowe Zagato (firma ma na swoim koncie współpracę z Ferrari, Maserati czy Astonem Martinem). Inspiracją do stworzenia samochodu było Alpine A220, sportowa ikona z 1968 roku. W 1969 roku po 24-godzinnym wyścigu Le Mans egzemplarz Alpine z numerem seryjnym 1731 został poddany nietypowej modyfikacji. Długi "ogon" został skrócony o 30 cm. Przełożyło się to na wyniki auta w zawodach. Sukcesy pojawiły się bardzo szybko.

Zdjęcie AGTZ Twin Tail jest autem inspirowanym modelem Alpine A220 z 1968 roku.

W nawiązaniu do modelu AGTZ Twin Tail oferuje dwa różne warianty tylnej części nadwozia - długi i krótki. Można je zmieniać w zależności od potrzeb danej trasy i preferencji właściciela. Część nadwozia można samodzielnie demontować w zaledwie kilka minut. Pomogą przy tym dostarczone przez producentów narzędzia.

Zdjęcie AGTZ Twin Tail oferuje dwa różne warianty długości tylnej części nadwozia - długi i krótki.

Jaki silnik w AGTZ Twin Tail?

Z racji, że AGTZ Twin Tail zostało zainspirowane autem Alpine, samochód francuskiego producenta wykorzystano również do budowy tego samochodu. Bazą jest współczesny model - Alpine A110. Wyposażony jest on w umieszony centralnie benzynowy turbodoładowany silnik o pojemności 1,8 litra, który w topowym wydaniu generuje moc 300 KM i 320 Nm momentu obrotowego. Przy masie własnej nieznacznie przekraczającej 1,1 tony wyposażone w siedmiobiegową skrzynię A110 przyspiesza do 100 km/h w 4,5 sekundy.

AGTZ Twin Tail na Goodwood Festival of Speed

AGTZ Twin Tail zostało oficjalnie zaprezentowane na premierze statycznej, która odbyła się w lutym tego roku w Atelier Zagato w Mediolanie. Tak rozpoczęła się europejska trasa modelu. Pokazano go również na Fuoriconcorso nad jeziorem Como, następnie na brytyjskim spotkaniu właścicieli supersamochodów Supercar Driver Secret Meet oraz na konkursie elegancji Heveningham Hall. Teraz model zawitał na jedno z najważniejszych wydarzeń motoryzacyjnych na świecie - organizowany od 1993 roku Goodwood Festival of Speed.

Zdjęcie W czasie przejazdów AGTZ Twin Tail towarzyszył oryginalny egzemplarz Alpine A220. / materiały prasowe

Tym razem prezentacja była jednak dynamiczna. Samochód pokonał liczący 1,9 km odcinek prowadzący przez należącą do inicjatorów wydarzenia posiadłość Goodwood House. Mało tego AGTZ Twin Tail w czasie jego przejazdów towarzyszył oryginalny egzemplarz wspomnianego Alpine A220. W czasie czterodniowej imprezy za kierownicą auta zasiadali polscy zawodnicy motorsportowi, w tym m.in. Gosia Rdest.

Liczba egzemplarzy AGTZ jest ograniczona. Tylko 19 sztuk

AGTZ Twin Tail to bez wątpienia auto ekskluzywne. Wyprodukowanych zostanie tylko 19 egzemplarzy. Trafią one do najważniejszych kolekcjonerów z całego świata. Pierwsze sztuki z nadwoziem ręcznie wytworzonym w Atelier Zagato dotrą do nich w październiku 2024 roku.

Zdjęcie AGTZ Twin Tail zbudowane jest na bazie Alpine A110. / materiały prasowe

Zdjęcie Za kierownicą AGTZ zasiadali polscy zawodnicy motorsportowi. / materiały prasowe

Zdjęcie AGTZ Twin Tail zostanie zbudowane w liczbie 19 egzemplarzy.