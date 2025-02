Budowa największego bloku parowo-gazowego w Polsce wymaga transportu dużych elementów potrzebnych do powstania tego kolosa. Z tego powodu w piątek, 18 lutego, rozpoczęło się przedsięwzięcie godne podziwu. Z Kędzierzyna-Koźla wyruszył transport najcięższego z serii ponadnormatywnych transportów do Elektrowni Rybnik.

Przewożono element, który waży 524 tony. Przejazd takiego transportu to nie lada wyzwanie logistyczne. Zwłaszcza, że miał on blisko 45 m długości, 5,6 m szerokości i 6,4 m wysokości. W wielu miejscach takich, jak na przykład most na rzece Bierawce, infrastruktura drogowa nie była przystosowana do takiego przejazdu. Konieczne było zatem jej dostosowanie.