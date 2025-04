Policjanci z Milicza zatrzymali 24-letniego kierowcę Forda Focusa, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej i uciekał przed patrolem.

W piątek, 25 kwietnia, na jednej z głównych arterii Milicza - ulicy Dąbrowskiego - doszło do sytuacji, która mogła zakończyć się tragicznie zarówno dla uczestników ruchu drogowego, jak i dla samego sprawcy. Funkcjonariusze z Wydziału Ruchu Drogowego lokalnej komendy próbowali zatrzymać do rutynowej kontroli samochód osobowy marki Ford Focus. Kierowca jednak zignorował sygnały do zatrzymania, gwałtownie przyspieszył i podjął próbę ucieczki.