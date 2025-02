W ostatnim czasie Kizo uczestniczył w odcinku z serii HYPE WORKOUT na kanale hypetalk na YouTube w roli gościa, gdzie sprawdzano jego umiejętności sportowe i wytrzymałość. Jest to format, który polega na zapraszaniu znanych osób, które wykonują określone aktywności. W międzyczasie pomiędzy gościem, a prowadzącym dochodzi do różnych interakcji, które mogą okazać się ciekawe z punktu widzenia oglądającego.

Prowadzący zapytał, czy zdarzyło się raperowi wysłać jakieś pieniądze komuś z grona fanów. W reakcji na to pytanie, Kizo powiedział, że raz miał taką sytuację. Raper wysłał 3 tys. zł fanowi, który chciał zabrać swoją mamę w podróż do Włoch. Nie było, by w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że podróż miała odbyć się Passatem.