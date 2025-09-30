W skrócie W październiku 2025 roku w Niemczech przypadają dwa długie weekendy, które wiążą się z dodatkowymi zakazami jazdy dla ciężarówek.

3 października jest obchodzony Dzień Jedności Niemiec, a 31 października w niektórych landach świętuje się Dzień Reformacji.

Naruszenie zakazów jazdy grozi wysokimi mandatami zarówno kierowcom, jak i zleceniodawcom transportu.

Dni wolne i długie weekendy w Niemczech w październiku 2025

Pierwsze wolne przypada 3 października. Wtedy obchodzony jest Dzień Jedności Niemiec - najważniejsze święto państwowe, ustanowione na pamiątkę zjednoczenia kraju w 1990 roku. Tego dnia we wszystkich landach obowiązuje ustawowy dzień wolny od pracy. W 2025 roku 3 października wypada w piątek, co oznacza pierwszy długi weekend w dniach 3-5 października.

Drugie święto to Dzień Reformacji przypadający 31 października, również w piątek. Jest to dzień wolny od pracy tylko w wybranych landach: Brandenburgii, Bremie, Hamburgu, Meklemburgii-Pomorzu Przednim, Dolnej Saksonii, Saksonii, Saksonii-Anhalt, Szlezwiku-Holsztynie i Turyngii.

Mieszkańcy tych regionów będą mogli liczyć na kolejny długi weekend w dniach 31 października - 2 listopada. W pozostałych landach tego dnia nie obowiązuje dzień wolny.

Zakaz jazdy dla samochodów ciężarowych w Niemczech

W Niemczech obowiązuje stały zakaz poruszania się samochodów ciężarowych w niedziele i święta w godzinach od 0:00 do 22:00. W praktyce oznacza to, że w październiku 2025 oprócz każdej niedzieli zakaz obejmie także:

3 października - w całych Niemczech podczas Dnia Jedności,

31 października - w landach, w których Dzień Reformacji jest dniem wolnym.

Dla branży transportowej oznacza to konieczność szczegółowego planowania przewozów i unikania wjazdu w regiony objęte zakazem w dniach świątecznych.

Kary za złamanie zakazu jazdy w Niemczech

Za naruszenie przepisów dotyczących zakazu jazdy grożą surowe kary. Kierowca może otrzymać mandat do 120 euro, czyli około 540 zł. Jeszcze wyższe konsekwencje finansowe ponosi zlecający przewóz - kara sięga 570 euro, co daje blisko 2,6 tys. zł.

Niemiecka policja oraz inspekcja transportu regularnie prowadzą wzmożone kontrole w święta i niedziele, dlatego ryzyko złamania przepisów wiąże się nie tylko z wysokimi kosztami, ale i z przestojami w dostawach.

