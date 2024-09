"Jeśli nie podejmiesz żadnych działań, po 15 września 2024 r. Twoje wizyty i trasy zostaną usunięte, a ustawienia osi czasu wyłączone." Komunikat z maila wysyłanego do użytkowników Map Google może budzić niepokój. To efekt działań podjętych przez Google mających na celu ochronę prywatności użytkowników. Przez długi czas informacje o naszym pobycie zbierane w ramach najpierw Historii lokalizacji, a potem Osi czasu, przechowywane były na serwerach Google.

Oś czasu się zmienia i od teraz będzie tworzona na Twoim urządzeniu. W związku z tym: aby nie utracić informacji o wizytach i trasach, musisz wybrać ustawienia danych do 15 września 2024 r. Gdy to ustawienie jest włączone, smartfony, na których się zalogujesz, będą zapisywać wizyty na osi czasu.

Co się stanie z Osią czasu po 15 września

Od 15 września Google przełączy zapisywanie danych tylko na naszych urządzeniach powiązanych z kontem Google, nie będzie przenosić tych danych na swoje serwery. Oznacza to, że jeśli chcemy zachować historię miejsc, w których byliśmy, musimy podjąć odpowiednie działania - wyrazić zgodę na przeniesienie danych historycznych na urządzenie. Po 15 września dane te zostaną usunięte z serwerów Google.

Jak zmienić ustawienia Osi czasu

Google wysyła do użytkowników wiadomości w tej sprawie juz od kilku miesięcy. Osoby, które nie podjęły dotąd działania, mogą to zrobić wpisując w wyszukiwarce maili frazę "Zachować Oś czasu?" - bo taki tytuł miały wiadomości związane z tym tematem. Można też wejść bezpośrednio do aplikacji Google Maps, nacisnąć na swoje zdjęcie w prawym górnym rogu i z rozwijającego się menu wybrać "Oś czasu". W tej sesji ponownie kierujemy się w prawy górny róg, klikamy na symbol trzech kropek i tam wybieramy Ustawienia lokalizacji i prywatności, potwierdzając chęć zachowania Osi czasu.