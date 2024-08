138 mln zł na budowę obwodnicy na Podlasiu. Jest umowa i szczegóły inwestycji

Budowa obwodnicy Białobrzegów na Podlasiu

Obwodnica Białobrzegów k. Augustowa będzie miała blisko 3,5 km długości. Będzie drogą jednojezdniową w standardzie drogi głównej przyspieszonej. Pas ruchu ma mieć szerokość 3,5 m. Droga ma być dostosowana do ciężkiego ruchu o obciążeniu 11,5 tony na oś. Powstanie m.in. estakada o długości 900 metrów nad Kanałem Augustowskim i rzeką Nettą; wybudowane zostaną też ścieżki rowerowe i pieszo-rowerowe.

Drogowcy podkreślają, że obwodnica ma wyprowadzić ruch tranzytowy z dk 8 w tym miejscu i odłączyć go od ruchu lokalnego, co wpłynie przede wszystkim na poprawę bezpieczeństwa na tej drodze.

Umowa z wykonawcą, który ma drogę zaprojektować a potem zbudować, została podpisana w obecności podlaskich posłów i samorządowców. Zwracali oni uwagę, że obwodnica zwiększy bezpieczeństwo na tej drodze; przypominali, że odcinek dk 8 Białystok-Augustów był nazywany "drogą śmierci", z racji liczby wypadków, do których tam dochodziło. "To kolejna inwestycja, która poprawia jakość dróg w Polsce, a jednocześnie zwiększa bezpieczeństwo i poprawia rozwój zarówno w sferze gospodarczej, jak i turystycznej" - mówił wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec.

Zdjęcie Budowa obwodnicy Białobrzegów k. Augustowa / GDDKiA

Dyrektor oddziału w Białymstoku GDDKiA Wojciech Borzuchowski mówił dziennikarzom, że o ile obwodnica będzie drogą jednojezdniową o szerokości 3,5 metra jednego pasa, to przyjęta konstrukcja jezdni będzie dawała możliwość dostosowania do parametrów drogi ekspresowej w przyszłości, jeśli zapadnie decyzja o podwyższeniu standardu trasy między Białymstokiem a Augustowem.

Nowe obwodnice miast w województwie podlaskim

Inwestycja będzie realizowana w ramach rządowego programu budowy stu obwodnic w latach 2020-2030; zakłada on budowę w Podlaskiem pięciu obwodnic. Dwie z nich - obwodnice Sztabina i Suchowoli (również na dk 8 Białystok-Augustów) - są już budowane, planowany czas oddania do użytku, to wrzesień 2025 roku). Białostocki oddział GDDKiA pół roku temu złożył wniosek o decyzję środowiskową dla obwodnicy Augustowa w ciągu dk 16, a obwodnica Zambrowa (dk 63/66) jest na etapie prac przygotowawczych.