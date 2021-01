To on potrącił policjanta. Ma 16 lat!

Do Komendy Miejskiej Policji w Opolu zgłosił się 16-latek, który jadąc w Nowy Rok motocyklem potrącił policjanta, który chciał go zatrzymać do kontroli - poinformowało w czwartek biuro prasowe KW Policji w Opolu.

Do zdarzenia doszło 1 stycznia na jednej z ulic Tarnowa Opolskiego. Umundurowany policjant próbował zatrzymać motocyklistę do rutynowej kontroli. Jednak gdy wyszedł na jezdnię, dając lizakiem sygnał do zatrzymania, motocyklista przyspieszył, zaczepiając maszyną policjanta.

Funkcjonariusze bezskutecznie próbowali dogonić motocyklistę radiowozem, a policja rozpoczęła jego poszukiwania. W czwartek na komendę zgłosił się 16-letni mieszkaniec powiatu strzeleckiego, który przyznał się do potrącenia funkcjonariusza.



Jak informuje policja, małoletni przyznał się do zarzucanych mu czynów, wyraził skruchę jak również złożył obszerne wyjaśnienia. Kierującemu jednośladem przedstawiono do protokołu zarzut czynnej napaści na funkcjonariusza. Ze względu na wiek sprawcy, sprawą zajmie się sąd rodzinny.



Kamera zarejestrowała moment, gdy motocyklista wjeżdża w policjanta, przewracając go, a następnie ucieka z miejsca zdarzenia. Jak informuje opolska policja, potrącony funkcjonariusz bez powodzenia próbował dogonić motocyklistę radiowozem.

Przypominamy, że zgodnie z kodeksem karnym, za napaść na funkcjonariusza poszukiwanemu motocykliście grozi kara do dziesięciu lat pozbawienia wolności.