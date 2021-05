Jechał na quadzie. Nie zauważył MANa. Miał ponad 2 promile

O wielkim szczęściu mówić może kierujący quadem 27-latek, który mając prawie 2 promile alkoholu w organizmie, nie ustąpił pierwszeństwa ciężarówce i doprowadził do zderzenia. Z obrażeniami ciała został przetransportowany śmigłowcem do szpitala w Lublinie. Mężczyzna za swoje zachowanie odpowie przed sądem.

Zdjęcie Kierujący quadem miał 2 promile alkoholu w organiźmie / Policja

Do kolejnego zdarzenia drogowego z udziałem quada doszło w czwartek (27 maja) po godzinie 15.00 w Wólce Rokickiej. Jak wstępnie ustalili policjanci mężczyzna wyjeżdżając z drogi utwardzonej, podczas włączania się do ruchu, nie ustąpił pierwszeństwa samochodowi ciężarowemu marki Man, który poruszał się drogą wojewódzką. Kierujący quadem doprowadził tym samym do zderzenia obu pojazdów.

Zdjęcie Mężczyzna mówić może o ogromnym szczęściu / Policja

27-latek z obrażeniami ciała został przetransportowany śmigłowcem do szpitala w Lublinie. Policjanci ustalili, że mężczyzna znajdował się pod wpływem alkoholu. Badanie wykazało prawie 2 promile alkoholu w jego organizmie. Prowadzone postepowanie pozwoli dokładnie ustalić okoliczności i przyczyny zdarzenia.



Mieszkaniec gminy Lubartów za swoje postepowanie odpowie przed Sądem. Za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości grozi mu do dwóch lat pozbawienia wolności. Mężczyzna odpowie także za spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym.