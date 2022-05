Jak przewozić rowery samochodem. Na dachu? W bagażniku? Czy może jeszcze inaczej?

korbanarower Obowiązkowe wyposażenie roweru. Co mieć musimy, a w co warto się doposażyć?

Nie będzie zaskoczeniem stwierdzenie, że decyzja o zakupie sprzętu do przewozu rowerów, w głównej mierze zależy od samochodu, jaki posiadamy. Czynnikami priorytetowymi w tym przypadku będzie nie tylko jego rozmiar, ale także fakt, czy posiada on relingi dachowe lub hak holowniczy. Na rynku są wprawdzie rozwiązania, które nie wymagają inwestycji w dodatkowe wyposażenie do naszego pojazdu, jednak każda z niżej opisanych metod - ma zarówno zalety jak i wady.

Przewożenie rowerów wewnątrz samochodu

Bez wątpienia najmniej kosztowną metodą jest zapakowanie rowerów wprost do bagażnika samochodu. Warunkiem tego sposobu jest posiadanie stosunkowo dużego pojazdu, najlepiej dysponującego nadwoziem typu kombi lub VAN. Im większa przestrzeń załadunkowa, tym łatwiej będzie nam wtaszczyć do samochodu rowery bez ingerencji w ich konstrukcję.

Inaczej sytuacja wygląda w mniejszych pojazdach, gdzie jedyną możliwością mogą okazać się kombinacje z narzędziami. Demontaż przednich kół, lub niekiedy kierownic, z reguły wystarczają, by jednoślady zmieściły się do nawet mniejszego bagażnika. W takim przypadku ciężko jednak będzie wziąć ze sobą dodatkowe bagaże, o większej ilości osób nie wspominając.

Zdjęcie Przewożenie rowerów wewnątrz samochodu / INTERIA.PL

Z zalet tego sposobu warto wymienić większe bezpieczeństwo samych rowerów. Przede wszystkim znajdując się pod dachem, nie będą narażone na zmiany pogodowe oraz długotrwałą jazdę w deszczu. Zamknięcie naszych ukochanych jednośladów w pojeździe zmniejszy także zainteresowanie potencjalnych złodziei. Rozwiązanie ma także duże znaczenie w przypadku oszczędności i spalania samochodu w trasie.

Niestety są też wady. Przede wszystkim mowa o kwestiach bezpieczeństwa. Znajdujący się we wnętrzu samochodu rower to ogromne zagrożenie w przypadku kolizji lub wypadku. Ze względu na swoje rozmiary i kształty, rowery są trudne do skutecznego przymocowania i unieruchomienia. W momencie zderzenia mogą zadziałać niczym ciężki pocisk penetrujący wnętrze samochodu, swoimi ostrymi i metalowymi elementami.

Przewożenie rowerów na dachu samochodu

Uchwyty na dach, to bez wątpienia najczęściej stosowane rozwiązanie wśród kierowców transportujących swoje jednoślady. Są one stosunkowo niedrogie, jednak wymagają samochodu doposażonego w relingi oraz specjalne belki dachowe. Niestety ich cena może być już znacząco zauważalna - zwłaszcza, gdy zdecydujemy się na kupno oficjalnych modeli.

Zdjęcie Przewożenie rowerów na dachu samochodu / 123RF/PICSEL

Decydując się na wykorzystanie do transportu relingów należy pamiętać o trudnościach, jakie pojawiają się przy montowaniu samych uchwytów, a także rowerów. Przy wysokich samochodach umieszczenie roweru na dachu może być niemożliwe. Problematyczne może okazać się także zamontowanie drugiego i kolejnych jednośladów.

Transportując rowery w ten sposób powinno się także dostosować technikę jazdy do zmian związanych z dodatkowym ładunkiem. Producenci uchwytów na dach przestrzegają, aby przy przewozie rowerów poruszać się z maksymalną prędkością 120 km/h. Zbyt szybka jazda, podobnie jak wyboiste drogi, może doprowadzić do obluzowania się mocowań i wypięcia rowerów. Taka podróż będzie się także wiązać ze zwiększonym poziomem spalania paliwa.

Na sam koniec warto zwrócić uwagę na zapominalstwo kierowców. Często słyszy się o historiach, kiedy wycieczkowicze zapominali po kilkugodzinnej podróży o dodatkowym bagażu na dachu, w rezultacie czego nie zwracali uwagi na dopuszczalną wysokość pojazdu w przejazdach lub wjazdach na parkingi. To rzecz jasna kończyło się całkowitym zniszczeniem rowerów.

Zdjęcie Przewożenie rowerów na haku holowniczym / 123RF/PICSEL

Przewożenie rowerów na haku holowniczym

Jest to rzadziej wybierane, acz równie sprawdzone rozwiązanie. Podstawową zaletą bagażników rowerowych na hak jest łatwość ich obsługi. Zarówno do montowania stelaża bagażnika, jak i samych jednośladów dochodzi na niewielkiej wysokości, dzięki czemu jest to proces łatwy w realizacji. Jest to także jedno z najbezpieczniejszych z przedstawianych sposobów transportu rowerów.

Przewożone rowery w niewielkim stopniu zmieniają kształt pojazdu, przez co opory powietrza są mniejsze, niż w przypadku np. uchwytów na dach. Ponadto większość modeli bagażników na hak posiada dodatkowy zestaw świateł oraz miejsce na tablicę rejestracyjną.



Zdjęcie

Na zakup bagażnika montowanego na hak decydują się najczęściej osoby posiadające samochody o nadwoziu typu SUV oraz hatchback. Jak jednak można wywnioskować z tekstu - pojazd musi posiadać hak holowniczy. Na szczęście obecnie niemal każdy producent umożliwia możliwość jego zamontowania już w trakcie konfiguracji pojazdu. Oczywiście na rynku nie brakuje serwisów, umożliwiających zakup, montaż i legalizację haka w używanych samochodach.

Zdjęcie Przewożenie rowerów na klapie bagażnika / 123RF/PICSEL

Przewożenie rowerów na klapie bagażnika

Jest to stosunkowo "świeża" na rynku alternatywa dla dwóch powyższych rozwiązań, która umożliwia przewiezienie rowerów na zewnątrz samochodu. Jej największą zaletą jest to, że nie wymaga od nas posiadania haka w samochodzie, ani dokupowania kosztownego bagażnika dachowego. Niestety wspomniana oszczędność wiąże się z wieloma niedogodnościami.

Począwszy od trudności i czasochłonności przy umieszczaniu rowerów na stelażu, przez ograniczenia widoczności tylnej szyby czy całkowite lub częściowe zasłonięcie tylnych świateł czy tablicy rejestracyjnej, aż do zablokowania, w niektórych modelach, dostępu do bagażnika samochodu.

Bez wątpienia jest to także najmniej pewna metoda, zwłaszcza w przypadku tańszych zestawów, których nie brakuje na popularnych serwisach aukcyjnych. Zaczepy w takich rozwiązaniach są kiepskiej jakości, a to może skutkować odczepieniem się całej konstrukcji lub poluzowaniem zamontowanych rowerów. Bezpośredni kontakt rowerów z lakierem prowadzi do powstania licznych zadrapań oraz odpryśnięć. Oprócz powłoki lakierniczej na uszkodzenia narażona jest również klapa bagażnika.

Pomimo niskiej ceny i wysokiej kompatybilności z różnymi modelami samochodów, zakup tego rozwiązania polecilibyśmy osobom, które jedynie sporadycznie wybierają się w podróż z rowerami.

