Toyota Gazoo Racing na Goodwood Speedweek

Toyota Gazoo Racing podczas Goodwood Speedweek zaprezentuje po raz pierwszy w Wielkiej Brytanii nowego GR Yarisa, a także pokaże wyścigową Corollę, która wygrała w tym sezonie dwa wyścigi serii BTCC. Imprezę zaplanowano na dni 16-18 października.

Toyota Gazoo Racing od lat jest związane z wydarzeniami, które odbywają się na torze w Goodwood. Podczas legendarnego już Festival of Speed w 2009 roku po raz pierwszy zaprezentowano Lexusa LFA. Trzy lata później miała miejsce pierwsza prezentacja Toyoty GT86, a także prezentowano tam przedprodukcyjne egzemplarze najnowszej GR Supry. W tym roku właśnie w Goodwood pokazany zostanie GR Yaris.

Za kierownicą nowego hot hatcha Toyoty zasiądzie lider klasyfikacji kierowców w rajdowych mistrzostwach świata, Elfyn Evans. Będzie to pierwszy raz nowego hot hatcha Toyoty na brytyjskich drogach, a Evans pojedzie nim po siedmiu specjalnie przygotowanych odcinkach specjalnych, które będą połączeniem ostrych zakrętów i szybkich łuków, a trudności dodadzą zmiany rodzaju nawierzchni.

GR Yaris nie będzie jedynym autem zaprezentowany podczas Goodwood Speedweek. Zespół Speedworks Motorsport/TOYOTA GAZOO Racing UK przywiezie wyścigową Corollę, którą Tom Ingram wygrał w tym sezonie dwa wyścigi w serii BTCC i jest czwarty w klasyfikacji generalnej.

Goodwood Speedweek to wydarzenie, które zaplanowano zamiast tradycyjnych imprez Goodwood Festival of Speed oraz Goodwood Revival. Organizatorzy połączyli oba wydarzenie w jedno, by przez trzy październikowe dni dostarczyć fanom motoryzacji nieprawdopodobnych emocji. Wydarzenie odbywa się bez udziału publiczności, ale bezpłatnie można je śledzić w internecie na kanałach Goodwood w social mediach - na Twitterze, Facebooku i YouTubie.