Wyjeżdżając za granicę musimy się liczyć z przepisami drogowymi, których w Polsce nie znamy. To samo dotyczy też znaków drogowych. Przy drogach pojawiają się oznaczenia, których nie mamy szans zobaczyć w kraju. Mało kto myśli o tym przed wyjazdem z domu, w zasadzie trudno trafić na rzeczowe źródło prezentujące zestawienie zaskakujących znaków drogowych za granicą.

Co więcej, od czasu do czasu wprowadzane są nowe znaki, w nowych formatach, przekazujące nowe komunikaty. Dlatego kierowcy lub motocykliści, którzy zdali egzamin na prawo jazdy kilka lat temu, muszą być na bieżąco, aby nie ryzykować niezrozumienia lub nieprzestrzegania niedawno wprowadzonych znaków.

Reklama

Postanowiliśmy przygotować zestawienie znaków, które sprawiają trudność nawet mieszkańcom kraju, w którym są używane.

Nowe znaki drogowe. Kierowcy zupełnie ich nie kojarzą

Fakt, że nowe znaki faktycznie sprawiają problem kierowcom, potwierdzają wyniki badania przeprowadzonego wśród brytyjskich kierowców Jego wyniki cytuje m.in. serwis Cambridge-news.co.uk. Kierowcom o różnym stopniu doświadczenia zaprezentowano 5 znaków drogowych, których być może nie widuje się zbyt często. Wyniki badania dają do myślenia.



Czarny symbol na żółtym tle. Co oznacza ten znak?

Najgorzej było w wypadku tego znaku:

Zdjęcie Czarny okrąg na żółtym tle. Co oznacza ten znak? /

Aż cztery na pięć zapytanych osób (dokładnie 83 proc.) nie potrafiło podać jego prawidłowego znaczenia. 49 proc. pytanych twierdziło, że nigdy wcześniej nie widziało tego znaku i nie miało okazji poznać jego znaczenia, a 15 proc. badanych twierdziło, że znak ten oznacza obwodnicę. Tymczasem zgodnie z definicją znak ten oznacza awaryjną trasę objazdową dla autostrady i innego głównego ruchu drogowego. Co ważne, na żółtym tle nie musi znajdować się okrąg. Może to być inny symbol, ale ważne, że gdy wjedziemy na objazd z określonym kształtem, to powinniśmy się go trzymać. Powtórzenia tego znaku zdradzają, że jedziemy dobrą drogą.



Ciężarówka na wzniesieniu w czerwonym trójkącie. Co to znaczy?

Niewiele lepiej było w przypadku drugiego znaku przedstawiającego samochód ciężarowy z naczepą przejeżdżający po ogromnej nierówności.

Zdjęcie Ciężarówka zawisła nad drogą. Co oznacza ten znak? /

Zaledwie co trzeci pytany wiedział, że ten symbol ostrzega przed ryzykiem zawiśnięcia na podwoziu. Większość ankietowanych wskazywała, że to po prostu znak wskazujący nierówne podłoże.



Niebieskie koło z czerwonym przekreśleniem. Co oznacza?

Aż trudno uwierzyć, że brytyjscy kierowcy mieli problem z rozpoznaniem znaczenia znaku, który w Polsce widujemy bardzo często.

Zdjęcie Ten popularny znak też sprawił problem ankietowanym /

Dwie trzecie pytanych wskazywało, że oznacza on zakaz zatrzymywania się. Tylko jedna trzecia potrafiła powiedzieć, że za tym znakiem zabronione nie jest zatrzymywanie, ale postój.

Co oznacza białe R na zielonym prostokącie?

Zdjęcie Biała litera R informuje kierowców, że wjeżdżają na obwodnicę /

Białe R najczęściej mylone było z prawidłowym znaczeniem wspomnianego wcześniej żółtego kwadratu. Ankietowani uważali, że białe R oznacza alternatywną trasę objazdową dla autostrady. Tymczasem to właśnie ten znak oznacza po prostu obwodnicę - ring road - stąd widzimy na nim wielkie R.



Lokomotywa na znaku drogowym. Co oznacza?

Ten znak wcale nie wskazuje kierunku do najbliższego dworca, jak wskazała przeszło połowa ankietowanych. W Wielkiej Brytanii taką symbolikę przyjęto dla wskazania kierunku do atrakcji turystycznej - niekoniecznie związanej z kolejnictwem.

Zdjęcie Choć ma lokomotywę, ten znak zupełnie nie jest związany z kolejnictwem /

Ze względu na zmieniające się warunki drogowe i rosnącą liczbę podróży po Europie, zaleca się regularne zapoznawanie się z zagranicznymi znakami drogowymi, choćby dla przysłowiowego "sportu". Jest to istotne, aby być na bieżąco z oznakowaniami także w naszym kraju. Nawet jeśli nie z troski o własne bezpieczeństwo, to chociaż z myślą o pomyślność portfela.