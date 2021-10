Wjechał Lamborghini Huracan do jeziora. Pomylił pedały?

Do zdarzenia doszło w nocy z wtorku na środę. Kierowca, 31-letni Szwajcar, jechał z 40-letnim pasażerem Lamborghini Huracan. Podczas postoju na parkingu pasażer wysiadł, kierowca zaś próbował jeszcze przestawić samochód. W trakcie manewrów "prawdopodobnie pomylił pedały hamulca i gazu, i wjechał tyłem do jeziora Mondsee" - opisuje portal "Nachrichten".

Pojazd wraz kierowcą zatonął około 15 metrów od brzegu, zatrzymując się na dnie na głębokości blisko pięciu metrów. Mężczyźnie udało się samodzielnie uwolnić z pojazdu i dopłynąć do brzegu. 31-latek z obrażeniami został przewieziony do szpitala.

"Odzyskanie kosztownego samochodu sportowego wymagało dużej precyzji. Przy pomocy pięciu płetwonurków ze straży, balona ratunkowego i dźwigu holownika, mojemu zespołowi udało się ostrożnie wyłowić pojazd z jeziora" - opisuje niecodzienną operację szef akcji ratunkowej, Bernhard Strobl ze straży pożarnej w Innerschwand. Cena nowego Lamborghini, w zależności od rocznika i wyposażenia, może wahać się w granicach 2-3 mln zł.

Akcja trwała w sumie ok. trzech godzin, wzięło w niej udział 31 funkcjonariuszy straży pożarnej z dwóch jednostek.

Lamborghini Huracan to model pokazany w 2014 roku, który produkowany jest do dziś. To dwuosobowe coupe (dostępne również jako roadster) napędzane jest przez silnik V10 o pojemności 5.2 l i mocy - w zależności od wersji - między 580 a 640 KM. Silnik współpracuje z automatyczną przekładnią, za jej pośrednictwem moment obrotowy trafia na koła tylne lub wszystkie. Do 100 km/h Huracan rozpędza się w około 3 sekundy.



Cena nowego Lamborghini Huracan, w zależności od wersji i napędu, waha się w granicach 1-2 mln zł.





