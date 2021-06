Toyota Supra Paula Walkera z "Szybkich i wściekłych" trafiła na aukcję

W serii "Szybcy i wściekli" sportowe samochody po potężnym tuningu są równie ważne jak bohaterowie. Jednym z najbardziej rozpoznawalnych aut z pierwszej części jest pomarańczowa Supra A80 agenta Briana O'Connera. Teraz samochód, w którym Paul Walker grał swoją najsłynniejszą rolę, można kupić w USA na aukcji firmy Barrett-Jackson. Licytacja odbędzie się od 17 do 19 czerwca w Las Vegas.

Supra czwartej generacji wystawiona na sprzedaż to jeden z ośmiu egzemplarzy, które posłużyły do nakręcenia pierwszej części "Szybkich i wściekłych" z 2001 roku. W tym konkretnym samochodzie Paul Walker faktycznie nagrywał niektóre sceny. Auto było wielokrotnie filmowane z zewnątrz i w środku.



To prawdziwa sensacja na rynku kolekcjonerskich samochodów - w 2015 roku inna Supra z planu pierwszej części słynnego filmu została zlicytowana za 185 tysięcy dolarów, jednak w tamtym samochodzie Paul Walker nie siedział ani razu.

Samochód, który tym razem trafił na aukcję, był najdroższym egzemplarzem Supry, które kupiono na potrzeby filmu. Pod maską auta wyprodukowanego w 1994 roku pracuje słynny turbodoładowany silnik 2JZ-GTE, czyli 6-cylindrowa, rzędowa jednostka o pojemności 3,0 litrów, sparowana z 4-biegową skrzynią automatyczną. Silnik ten to ulubiona jednostka tunerów ze względu na niezwykłą wytrzymałość i łatwość w modyfikowaniu, o czym dowiadujemy się zresztą również z filmu. O tym, że samochód Briana O'Connera nie jest seryjną Suprą, świadczą nakładki na progi, przedni spojler Bomex, potężne aluminiowe tylne skrzydło APR i 19-caolowe koła Racing Hart M5 Tuner marki Dazz Motorsport.

Dwa lata po swoim pierwszym występie samochód wziął udział w produkcji drugiej części sagi - "Za szybcy, za wściekli" jako Slap Jack's Supra w złotym kolo rze. Później przywrócono jej znany z pierwszej części, pomarańczowy lakier Lamborghini Diablo Candy Orange. Na karoserię wróciła także okleina Nuclear Gladiator autorstwa Troya Lee. Dom aukcyjny Barret-Jackson poświadcza autentyczność samochodu certyfikatem.

Supra czwartej generacji, czyli model A80, była seryjnie produkowana od maja 1993 roku do sierpnia 2002 roku. Wraz z zakończeniem sprzedaży tego modelu Supra na kilkanaście lat zniknęła z rynku, aż do rynkowej premiery GR Supry A90 w 2019 roku. Była to bardzo mocna i najbardziej agresywna generacja Supry w jej dotychczasowej historii. Samochód miał w seryjnym wyposażeniu bardzo duży tylny spojler i ponadczasową sportową stylistykę, która nawet dziś wygląda całkiem współcześnie. Jednak największą sensacją tego auta były silniki. 3,0-litrowy, rzędowy silnik o 6 cylindrach w wersji wolnossącej 2JZ-GE i twin-turbo 2JZ-GTE, który w najmocniejszej wersji rozwijał 324 KM mocy przy 5600 obr./min i moment obrotowy 427 Nm przy 4000 obr./min. Silniki 2JZ Toyoty są bardzo cenione przez tunerów, choćby w drifcie, gdzie wyciska się z silnika nawet 1000 KM.



