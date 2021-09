Toyota GR 86 samochodem bezpieczeństwa w wyścigu na torze Daytona

Toyota GR 86 to nowe sportowe coupe, które dołączyło do GR Supry i GR Yarisa i zastąpi w gamie Toyoty model GT86. W miniony weekend auto pojawiło się na mistrzostwach National Auto Sport Association (NASA), które w tym roku po raz pierwszy zorganizowano na torze Daytona. "Bardzo nas cieszy, że nowy GR 86 został wybrany przez NASA na oficjalny samochód bezpieczeństwa podczas krajowych mistrzostw" - powiedział Michael Tripp, wiceprezydent Toyota Vehicle Marketing and Communications. - "Dla tego auta tor wyścigowy jest naturalnym środowiskiem. Wspaniale jest zobaczyć go na czele samochodów wyścigowych wszystkich klas na słynnej Daytonie".

GR 86 w kolorach Toyota Gazoo Racing - czerwonym, białym i czarnym, poprowadził kolumny około 400 samochodów z całych Stanów Zjednoczonych, które startują w ponad 25 klasach. Krajowe mistrzostwa w wyścigach zostały rozegrane na torze o długości 3,81 mili, który zyskał sławę za sprawą wyścigu długodystansowego 24 Hours of Daytona, jednego z trzech najważniejszych wyścigów endurance na świecie obok Le Mans 24h i 12 Hours of Sebring.

Toyota została partnerem NASA w 2019 roku, aby zapewnić właścicielom GR Supry bezpłatne członkostwo w NASA i darmowy dzień treningu na torze. W tym roku program ten został rozwinięty i objął wszystkie samochody z serii GR. Dzięki temu przyszli posiadacze GR 86 będą mogli uczyć się pod okiem doświadczonych instruktorów precyzyjnej wyścigowej jazdy na torze.

Toyota GR 86 zastąpi model GT86, który od swojej premiery w 2012 roku sprzedał się w liczbie ponad 200 tys. egzemplarzy. Tak jak poprzednik, jest to lekkie, tylnonapędowe coupe z 4-cylindrowym silnikiem typu bokser, który jednak będzie miał większą pojemność od poprzenika (2,4 l) i większą moc. W USA GR 86 będzie dostępne w dwóch wersjach wyposażenia i z manualną lub automatyczną skrzynią biegów.