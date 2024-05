To będzie jedna z najpiękniejszych dróg w kraju. Z widokiem na Tatry

Biegnąca przez woj. małopolskie droga krajowa nr 47, jest fragmentem tzw. Zakopianki i ma w sumie 40 kilometrów długości. Zaczyna się na wysokości Rabki-Zdrój i prowadzi aż do Zakopanego, niemal równolegle do linii kolejowej nr 99. Najchętniej odwiedzany fragment DK47 przez kierowców i motocyklistów to ten przy Rabce-Zdroju, gdzie znajdują się tzw. patelnie. Niestety, stosunkowo często dochodzi w tym miejscu do wypadków drogowych - również śmiertelnych.

Zdjęcie Lokalizacja budowy DK 47 Rabka Zdrój - Zakopane na odcinku Rdzawka - Nowy Targ / GDDKiA / materiały prasowe