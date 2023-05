Tina Turner kochała szybkie samochody. A jedno auto traktowała wyjątkowo

Spis treści: 01 Tina Turner i dwa Jaguary

02 Inne samochody Tiny Turner

03 Tina Turner ambasadorką marki Plymouth

Szalenie smutne informacje napłynęły wczoraj od rzecznika słynnej wokalistki Tiny Turner. Królowa rock and rolla zmarła po długiej chorobie w swoim domu w Kusnacht niedaleko Zurychu w Szwajcarii. Turner, która znana była ze swojego wyjątkowego głosu, sprzedała łącznie 180 milionów płyt, a magazyn "Rolling Stone" uznał ją w 2010 roku za jedną ze stu najwybitniejszych artystów wszech czasów.

Poza ogromną miłością do muzyki, piosenkarka słynęła także z zamiłowania do nietuzinkowej motoryzacji. W swojej prywatnej kolekcji posiadała zarówno klasyczne pojazdy, jak i nowoczesne i luksusowe modele. Niektóre z nich były z biegiem lat wystawiane na aukcjach, gdzie potrafiły uzyskać prawdziwie gigantyczne ceny, inne zostały z wokalistką do jej ostatnich dni. Szczególną miłością darzyła dwa Jaguary, które trafiły w jej posiadanie w latach 70. Instagram Post Rozwiń

Tina Turner i dwa Jaguary

Pierwszym z nich był model XJ6, którego Tina Turner otrzymała w roku 1970 od piosenkarza i aktora Sammy'ego Davisa Jr. w podziękowaniu za wspólny występ w Las Vegas. Samochód szybko stał się prawdziwym ulubieńcem piosenkarki, o czym niejednokrotnie wspominała w wywiadach. W swojej autobiografii z 2018 roku napisała nawet, że jazda tym modelem stanowiła dla niej prawdziwą "ucieczkę od rzeczywistości" i "wielką przyjemność", której nierzadko oddawała się w trudniejszych chwilach. Wokalistka często podkreślała także, że to właśnie Jaguar XJ6 obudził w niej długoletnią pasję do szybkich samochodów.

Drugim z ukochanych Jaguarów Tiny Turner był model XKE, którego otrzymała w 1973 roku od swojego ówczesnego męża. Sportowy roadster posiadający słynną tablicę rejestracyjną "1 TINA" na długie lata stał się ulubionym środkiem transportu gwiazdy rocka. Jak sama wielokrotnie wspominała - nigdy nie zapomniała momentu, w którym po raz pierwszy usiadła za jego kierownicą. Chociaż - jak pisała w swojej biografii - nigdy nie było jej dane pojechać nim z maksymalną prędkością - przy każdym uruchomieniu 4.2-litrowego sinika odczuwała gigantyczny przypływ adrenaliny.

Niestety w pewnym momencie Tina Turner stanęła w obliczu utraty ukochanych samochodów. Gdy w 1978 roku doszło do głośnego skandalu z jej ówczesnym mężem oraz rozwodu, Jaguary stały się jednym z elementów spornych w rozprawie o majątek. Na szczęście sędzia orzekł na korzyść wokalistki i pojazdy zostały w jej rękach.

Inne samochody Tiny Turner

Rzecz jasna królowa rock and rolla nie poprzestała na dwóch wspomnianych Jaguarach. Z biegiem lat kolekcja jej samochodów zwiększyła się o kolejne piękne i nietuzinkowe modele. Chociaż w pewnym momencie piosenkarka była w posiadaniu naprawdę wielu samochodów, do samego końca to właśnie brytyjską markę darzyła największą miłością.

Dowodem na to mogą być liczne zdjęcia i fotografie przedstawiające Turner na tle kolejnych Jaguarów. Wśród nich bez wątpienia wyróżniał się model XJS Lynx Eventer w nadwoziu typu shooting brake. Powstały zaledwie 63 egzemplarze tego wyjątkowego modelu, a samochód oznaczony numerem 34 został zamówiony właśnie przez Tinę Turner. Niestety wokalistka zniecierpliwiona długim czasem oczekiwania na odbiór samochodu, ostatecznie z niego zrezygnowała.

Zdjęcie Jaguar XJ-S Lynx Eventer / jean-pierre 60, CC BY-SA 3.0 / Autodrome de Linas-Montlhéry / Wikimedia

W późniejszym czasie w ręce piosenkarki trafiły m.in. Mercedes 230SL, terenowe Lamborghini LM002, a w trakcie swojej kariery była także widywana za kierownicą m.in. Mercedesa 280 GE. Co ciekawe, mało kto pamięta, że piosenkarka przez jakiś czas była także twarzą reklamową amerykańskiej marki Plymouth.

Tina Turner ambasadorką marki Plymouth

W internecie wciąż są dostępne filmy reklamowe z udziałem gwiazdy rocka. Większość spotów pochodzi z początku lat 90., kiedy to amerykański producent zaciekle walczył ze spadającą sprzedażą na amerykańskim rynku.

Tina Turner brała udział w reklamach m.in. usportowionego modelu Laser, luksusowego sedana o nazwie Acclaim, a nawet rodzinnego vana Voyager.

Wideo youtube

Niestety gigantyczna popularność artystki nie przełożyła się wyniki sprzedażowe firmy. Marka Plymouth ostatecznie upadła w 2001 roku z powodu nikłego zainteresowania wtórnymi modelami, które niemal w całości powstawały na bazie samochodów Dodge’a. Ostatnim samochodem wyprodukowanym w historii przez przedsiębiorstwo był Plymouth Neon.

