TBM (Tunnel Boring Machine) to konstrukcja o długości 112 m i średnicy tarczy wiercącej 15,2 m. Całkowita masa urządzenia, które nie tylko wierci tunel, ale jednocześnie usuwa z niego urobek i stawia obudowę, wynosi 4 tys. ton. Maszyna TBM wywierci tunel pod Rzeszowem. Możesz wymyślić jej imię

Maszyna została wyprodukowana w Hiszpanii i w częściach jest transportowana do Polski. Mniejsze elementy jadą ciężarówkami bezpośrednio pod Rzeszów, natomiast największe zostały przewiezione statkiem do Szczecina. Tam przeładowano je na barki, którymi płyną w górę Odry do Opola, gdzie rozpocznie się niezwykle skomplikowany i czasochłonny transport lądowy.

Trzy konwoje, najcięższy zestaw będzie ważył 500 ton

Jak informuje GDDKiA, cały transport będzie się składał z czternastu zestawów transportowych podzielonych na trzy konwoje. Do przewozu największych elementów wykorzystane zostaną zestawy o bezprecedensowych wymiarach - szerokość 9 m (dla porównania szerokość autostradowego pasa ruchu to 3,75 m), długość 74 m i waga ok. 260 ton.

Zestaw będą składały się z ciągnika balastowego ciągnącego, dwóch wielkich platform i drugiego ciągnika balastowego - pchającego, który będzie zamykał zestaw. Całkowita masa takiego zestawu wraz z ładunkiem będzie sięgała 500 ton!

Pozostałe transporty (składające się z jednego ciągnika i platformy) będą szerokości od 6 do 8 m i długości 35-40 m.

Takie zestawy wymagają nie tylko dróg o odpowiedniej szerokości. Ważna jest również m.in. nośność mostów i wiaduktów oraz ich prześwit (jeśli transport będzie odbywał się dołem).

Mosty i wiadukty też muszą "odpocząć"

Trzeba pamiętać, że obiekty inżynierskie (mosty, wiadukty) pracują. Po przejeździe ważącego 500 ton zestawu każdy obiekt musi "odpocząć", tj. odprężyć się i wrócić do pierwotnego stanu. Inżynierowie określili ten czas na co najmniej pięć minut. W związku z tym, aby utrzymać odpowiednie przerwy między zestawami, odległości między nimi muszą wynosić co najmniej 850-900 m. To z kolei oznacza, że cały konwój będzie liczył ok. 4,5 km długości.

Transport będzie się poruszał z maksymalną prędkością 10 km/h, a to oznacza, że czas przejazdu w danym punkcie między pierwszym i ostatnim zestawem będzie wynosił około pół godziny.

Zdjęcie Jeden z największych elementów maszyny TBM na barce na Odrze / GDDKiA

Krajoznawczo przez Polskę. Bramki autostradowe uniemożliwiają przejazd

Niestety, z powodu bramek na płatnym odcinku autostrady A4 nie będzie możliwy przejazd najkrótszą trasą z Opola do Rzeszowa. Z tego względu konwój będzie musiał "zwiedzić" Polskę. Transport ruszy autostradą A4, dalej przez węzeł Gliwice Sośnica wjedzie na A1, a następnie poruszał się będzie drogą ekspresową S8 w kierunku Warszawy. Później wjedzie na drogę S2, na której mostem przekroczy Wisłę. Potem wjedzie na drogę S17 w kierunku Lublina, skąd skieruje się na trasę S19. W okolicach Rzeszowa konieczny będzie wjazd na obecną drogę krajową nr 19, którą dotrze na plac budowy.

Transport będzie się odbywał wyłącznie w godzinach nocnych, pomiędzy 22 a 6. Nie zmienia to jednak faktu, że na trasie przejazdu wystąpią pewne utrudnienia. Będzie to związane m.in. z czasowym zwężeniem pasów czy przeniesieniem ruchu na drugą jezdnię. Będą też okresowe wyłączenia z użytkowania danego odcinka drogi czy obiektu, co będzie się wiązało również z lokalnymi objazdami.

Konwoje będą posiadać specjalistyczne zabezpieczenie. Będą to m.in. tablice VMS (znaki zmiennej treści), mobilne poduszki zderzeniowe za kolumną, piloci kierujący ruchem oraz obstawa Policji.

Przejazd z Opola do Rzeszowa potrwa 20-25 dni

Z uwagi na gabaryty, planowaną prędkość i długość trasy jeden przejazd będzie trwał ok. 20-25 dni. Ostatni z transportów dotrze na plac budowy najpóźniej z końcem stycznia przyszłego roku. Wówczas rozpocznie się montaż maszyny, do którego wykorzystaną zostaną żurawie gąsienicowe o udźwigu 650 i 300 ton.

Gdy gigantyczne transporty ruszą w drogę, GDDKiA będzie w codziennych raportach informować o kolejnych utrudnieniach, jakie będą one generowały.



