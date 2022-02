Prototypy Tak dzielnego samochodu jeszcze nie było!

Swincar to elektryczny pojazd czterokołowy, zaprojektowany i wykonany w całości przez dwójkę francuskich inżynierów: Pascala Rambaud oraz Jerome Arsaca. Łazik wyróżnia się niespotykaną technologią, opartą na niezależnym i w pełni zmechanizowanym zawieszeniu wahadłowym, wzorowanym na odnóżach pajęczaków. Dzięki temu rozwiązaniu pojazd jest w stanie wjechać na wzniesienie bez rozpędzania się oraz poruszać po najbardziej niedostępnych terenach.

Każde koło Swincara zasilane jest przez swój własny silnik elektryczny o mocy 1 lub 1,5 kW i posiada własny hamulec tarczowy. W modelu dostępne są akumulatory 4 kWh, zapewniające do 6h poruszania się w terenie bez ładowania oraz akumulatory 8 kWh, które zapewniają nam aż do 12 h swobodnej jazdy, a sam czas ładowania od momentu pełnego rozładowania akumulatora to tylko 2 h.

Chociaż początkowo pojazd dostępny był w wyłącznie jednej wersji nadwozia, obecnie producent umożliwia zakupienie także dwóch innych wariantów. Mowa tu o modelu e-Spider Tandem - doposażonym w fotel dla pasażera oraz wzmocnione zawieszenie i oddzielną dźwignię hamulca dla tylnych kół, oraz wersji e-Spider Mobility, przeznaczoną dla niepełnosprawnych kierowców. Z dodatkowego wyposażenia tej ostatniej warto wymienić chociażby odchylane siedzenie, system pasów bezpieczeństwa oraz ułatwienia konstrukcyjne umożliwiające przenoszenie wózka inwalidzkiego.

To, co jednak najważniejsze, to fakt, że przez ostatnie kilka lat fazy testowej, pojazd został wreszcie dopuszczony do ruchu drogowego. Przynajmniej w Europie, gdzie można go zarejestrować jako czterokołowiec lekki L6e-A. Ceny pojazdu na francuskim rynku zaczynają się od 12 500 euro.

Kolejną ciekawostką jest kwestia wciąż rozwijanej bazy dealerów francuskiej firmy. Osoby zainteresowane wynajęciem pojazdu, spieszymy poinformować, że od niedawna przedstawiciel Swincara znajduje się także w Polsce.

