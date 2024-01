Samochód Michaela Jordana trafił na sprzedaż. To bardzo wyjątkowy model

Michael Jordan to osoba, której przedstawiać nikomu nie trzeba. Każdy, kto chociaż raz w życiu trzymał w ręce piłkę do koszykówki, dobrze wie, że “MJ" to prawdziwa legenda, której osiągnięcia i determinacja są inspiracją dla koszykarzy z całego świata.

Jednakże, sport dla Jordana to nie wszystko. Michael od zawsze był i nadal jest wielkim fanem motoryzacji. Koszykarz jest właścicielem fenomenalnej kolekcji aut, w której znajduje się wyjątkowy i limitowany do 30 sztuk Hennessey Venom F5 Roadster. To auto rozwija moc 1800 KM, a do 300 km/h rozpędza się w 8,4 sekundy.

W garażu MJ-a parkuje również rubinowo-czerwony Chevrolet Corvette ZR1 40th Anniversary Edition (1993), Ferrari 512TR (1992), Porsche 930 Turbo cabriolet (1989), Chevrolet Corvette C4 (1984), Toyota Land Cruiser J80 (1991), McLaren-Mercedes SLR 722 (2007), Bentley Continental GT (2005), Bugatti Veyron Sang Noir (2010) czy Cadillac XLR-V (2006).

Nietuzinkowe auta od zawsze przewijały się przez ręce Michaela Jordana. Całkiem niedawno odbyło się losowanie Mercedesa S600 (C140) w wyjątkowym pakiecie Lorinser, którego legenda Chicaco Bulls kupiła z żoną pod choinkę w 1995 roku. Teraz na amerykańskim portalu aukcyjnym pojawiła się kolejna perełka, którą sam Jordan wyjechał z salonu w 1991 roku.

Na sprzedaż trafiło bowiem bardzo dobrze wyposażone BMW 850i z 5-litrowym silnikiem V12 i 6-biegową, manualną skrzynią. Karoserię zdobi oryginalna warstwa granatowego lakieru Mauritius Blue Metallic, a wnętrze brązowo-biała tapicerka. Auto jest dodatkowo wyposażone w elementy pakietu AC Schnitzer, układ wydechowy firmy MagnaFlow, 17-calowe felgi z nowymi oponami (235/45 przód, 275/40 tył) i cztery wentylowane tarcze hamulcowe z ABS. W środku znajdują się elektrycznie sterowane fotele z pamięcią ustawień, komputer pokładowy, odtwarzacz CD oraz dwustrefowa klimatyzacja, która... na tę chwilę nie działa.

Samochód napędza 5-litrowa jednostka V12 (M70B50) o mocy 300 KM i 450 Nm momentu obrotowego, która potrafi rozpędzić to wielkie coupe od 0 do 100 km/h w mniej niż 7 sekund. Przez ostatnie 33 lat to BMW serii 8 przejechało 30 tys. mil, czyli nieco ponad 48 tys. kilometrów, z czego 35 tys. przejechał obecny właściciel. Z historii wynika, że od 1991 roku samochód nie miał żadnych nieprzyjemnych przygód.

Ile trzeba przeznaczyć na taką przyjemność? Naprawdę ciężko to stwierdzić, bowiem poza samym samochodem kupujemy tez kawał historii. Auto zostanie wylicytowane w ciągu najbliższych kilku dni. Na Obecnie jego wartość przekroczyła już 60 tys. dolarów (ok. 237 tys. zł).