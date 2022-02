Lojalność do marki może się opłacić. Przekonał się o tym Jim O'Shea z Missouri, który w 1991 roku postanowił sprawić sobie nowiutkie Volvo 740 GLE. Pomimo, że zarówno ojciec, jak i wujek mężczyzny prowadzili w tamtym czasie salony Forda, ten postanowił iść własną drogą, co zresztą skutkowało niemałą rodzinną kłótnią. To właśnie w jej trakcie mężczyzna zapowiedział, że swoim Volvo przejedzie milion mil. Jak się okazało - słowa tego dotrzymał.

Wyczyn ten został zauważony przez lokalnego dealera, który postanowił nagrodzić wytrwałość oraz przywiązanie Jima do szwedzkiej marki. W ramach podziękowań otrzymał on kluczyki do nowiutkiego modelu Volvo S60, który został udostępniony rekordziście w ramach 2-miesięcznego programu abonamentowego Care by Volvo all-inclusive. Co ciekawe, nagrodę wręczył obecny dyrektor generalny salonu, który 30 lat temu sprzedał Jimowi 740 GLE.

Mężczyzna nie ukrywał wzruszenia oraz radości. W trakcie przeprowadzonego wywiadu przyznał, że jego ukochane Volvo 740 GLE nie przejechało miliona mil w całości bezawaryjnie. Dodał, że pojazd nigdy nie uczestniczył w wypadku, ale przeżył kilka stłuczek spowodowanych przez żonę mężczyzny. Samochód doczekał się także wymiany silnika po przejechaniu mniej więcej połowy z całego dystansu.

