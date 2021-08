Polskie miasta najbardziej przyjazne kierowcom

Wiadomości Nowe drogi obniżają ilość spalin w miastach!

Własne cztery kółka pozwalają nam na szybsze i wygodniejsze przetransportowanie się z jednego punktu do drugiego. Niestety nie wszystkie miasta są przyjazne kierowcom i można w nich spotkać wiele utrudnień. Ma na to wpływ wiele czynników bardzo ważnych dla każdego zmotoryzowanego - ceny paliwa, drożność miejskich uliczek, dostęp do darmowych miejsc parkingowych i koszty płatnych stref parkowania, a nawet skomplikowane skrzyżowania, które mogą grozić kolizją. Jakie miasta są otwarte na kierowców i ich potrzeby?



Ciekawy raport dotyczący tej kwestii przygotowało, we współpracy z Yanosikiem, przygotował serwis Oponeo. Pierwsze miejsce po raz czwarty obronił Lublin, który zdobył 44 punkty. Drugie miejsce należy do - uwaga - Krakowa, Łodzi i Gdańska, które zdobyły 40 punktów. Na trzecim miejscu znalazł się Poznań z liczbą 36 punktów.

Kolejne miejsca należą do Szczecina - 35 punktów, Wrocławia - 34 punkty, Warszawy - 32 punkty i Bydgoszczy - 28 punktów. W zestawieniu średnich miast podium należy do Częstochowy, Gliwic - 44 punkty i Sosnowca - 43 punkty. Poza podium znalazły się Radom - 42 punkty, Kielce - 40 punktów, Rzeszów - 37 punktów, Białystok - 35 punktów, Katowice - 33 punkty, Gdynia - 32 punkty i Toruń - 21 punktów.



Każda z powyższych miejscowości została poddana ocenie w ośmiu różnych kategoriach: prędkość jazdy, aktualne ceny paliw, koszty związane z ubezpieczeniem, ilość kolizji, koszt wymiany opon, miejsca parkingowe, carsharing oraz infrastruktura przyjazna samochodom elektrycznym. To najistotniejsze parametry, które decydują o stopniu otwartości miasta na codzienne potrzeby kierowców.



System oceniania polegał na przyznawaniu punktów w każdej z powyższych kategorii. Miasta z liczbą mieszkańców powyżej 300 tys. mają punktację od 1 do 9, a mniejsze miejscowości od 1 do 10. Wyjątkiem jest carsharing, który daje możliwość uzyskania 4 punktów oraz koszt wymiany opon, za który można zdobyć punkty od 1 do 6. Najmocniejszym aspektem poddawanym ocenie było parkowanie i to zagadnienie zostało podzielone na 4 różne warianty. Zwycięzcami w rankingu zostały te miasta, które zostały wyłonione na bazie zsumowania wszystkich punktów z powyższych kategorii.

Parkowanie

O parkowaniu w mieście można mówić wiele, zarówno dobrego, jak i złego. Nierzadko tej czynności należy poświęcić mnóstwo czasu, aby znaleźć dobre i wolne miejsce, bez wysokich opłat za parkowanie. Brak odpowiedniej rozbudowy infrastruktury miejsc do parkowania zdecydowanie wpływa na dyskomfort wszystkich zmotoryzowanych. Chcąc się dowiedzieć, jak wygląda ten proces w poszczególnych miastach oraz w których miastach jest on najwygodniejszy, pod lupę wzięto koszty parkowania, godziny obowiązkowych opłat za parkowanie, dostępność i zróżnicowanie dostępnych abonamentów oraz obecność infrastruktury Park and Ride (Parkuj i Jedź) i ilości takich miejsc na 1000 mieszkańców.



Tegorocznymi zwycięzcami zostały aż dwa miasta: Szczecin, zajmujący po raz 4 podium w kategorii parkowania i Łódź, która zdobyła miejsce, dzięki konkurencyjnym wysokością opłat za parkowanie. W średnich miastach pierwsze miejsce zdobył Sosnowiec, pozbawiony płatnych miejsc parkingowych, co pozwala na ogromną oszczędność budżetu kierowcy.



Na drugim miejscu znalazły się Kielce, które pomimo obecności płatnych stref parkowania, oferują bardzo niskie stawki za zostawienie samochodu w mieście. Na korzyść Kielc przemawiają również krótkie godziny obowiązkowych opłat, a także bardzo atrakcyjne finansowo abonamenty.



Na trzecim miejscu znalazł się Rzeszów, który prześcignął Białystok w ogólnym zestawieniu. Niestety najbardziej największe problemy z parkowaniem napotkamy w Poznaniu i Toruniu, w których obowiązują bardzo wysokie opłaty wraz z długimi godzinami płatnych stref parkowania. Kierowcy muszą przeznaczyć dość dużo pieniędzy na ich uiszczenie, chociaż miasta oferują im całkiem korzystne abonamenty do wykupienia.

Safety first!

Aby zweryfikować stan bezpieczeństwa różnych miast w Polsce, sprawdzona została liczba kolizji, która przypadła w 2020 roku na 1000 mieszkańców. Wśród miast o ilości populacji powyżej 300 tys. wygrał Wrocław, w którym występuje 7 kolizji drogowych na 1000 mieszkańców. Na drugim miejscu w rankingu znalazł się Gdańsk, w którym naliczono 8,7 kolizji na 1000 zamieszkujących miasto. Trzecie miejsce zostało przyznane Szczecinowi, w którym na 1000 osób przypada 9 kolizji. W średnich miejscowościach, niezmiennie na pierwszym miejscu pozostaje Radom, w którym można spotkać zaledwie 5,9 kolizji na 1000 mieszkańców. W poprzednim rankingu wynik miasta był niższy o 0,7 punktu, ale to wciąż świetne osiągnięcie. Drugie miejsce zostało przyznane Częstochowie, w której występuje 6,7 kolizji na 1000 osób, a trzecie miejsce należy do Kielc z liczbą 7,3 kolizji na 1000 zamieszkujących obszar. Do grona najbardziej niebezpiecznych miast zaliczono: Warszawę, w której można naliczyć 15,5 kolizji na 1000 osób i należące do zbioru średnich miejscowości Katowice, z ilością 15,8 zdarzeń drogowych na 1000 mieszkańców.

Sprawna jazda to przyjemna jazda!

Analizie poddano też średnie prędkości, z jakimi poruszają się kierowcy na obrzeżach miast i w ich centrach (od 7 do 21, w dniach roboczych). Dane z 2020 roku mówią jasno, że najlepiej jeździ się w centrum Warszawy, Gdańska, Lublina, Katowic i Torunia. Średnia prędkość w tych miejscach wyniosła 34 km/h. Z kolei najwolniej poruszamy się w centrum Bydgoszczy (23 km/h) oraz Kielc (25 km/h). W obrębie całego miasta z najwyższą średnią prędkością jeździmy w Gliwicach (54 km/h), Białymstoku, Częstochowie i Rzeszowie (47 km/h).

Najniższe koszty tankowania, OC i wymiany opon

Przeanalizowano też średni koszt zakupu 1 litra Pb95, ON i LPG, na podstawie danych z BM REFLEX (reflex.com.pl). Najtaniej zatankujecie w Łodzi i Sosnowcu. Najdrożej jest w Warszawie i Białymstoku. Ceny wahały się w przypadku benzyny od 4,33 zł do 4,59 zł, oleju od 4,32 zł do 4,62 zł, a LPG od 1,99 zł do 2,26 zł. Zakup OC komunikacyjnego został przeanalizowany przez pryzmat fikcyjnej postaci statystycznego kierowcy, który jest w posiadaniu trzech konkretnych modeli samochodów. Eksperci z Oponeo.pl zweryfikowali bazowe oferty, które proponują cztery największe firmy ubezpieczeniowe (pakiet z OC, NNW i assistance) i na ich podstawie obliczyli średnią. Najlepszą ofertę zakupu OC można uzyskać w Lublinie (590 zł), który zdobył 9 punktów, Krakowie (606 zł) - 8 punktów, Łodzi (653 zł) - 7 punktów. Najmniej korzystna oferta czeka na nas w Warszawie (722 zł) - 1 punkt. W średnich miastach prym wiedzie Częstochowa (574 zł), Gliwice (580 zł), Gdynia (697 zł).

W rankingu Oponeo.pl uwzględniło również zestawienie średniego kosztu wymiany jednej opony z felgi aluminiowej i metalowej, w rozmiarze 205/55 R16. Najtaniej możemy to załatwić w Radomiu (18,25 zł) oraz w Lublinie (21,22 zł). Największy koszt tego przedsięwzięcia poniesiemy w Szczecinie (28,66 zł), Poznaniu (28,37 zł) i we Wrocławiu (28,20 zł).

Carsharing i elektromobilność

Chcąc zweryfikować otwartość miast na elektromobilność, sprawdzono liczbę km kw, na którą przypada jedna stacja ładowania pojazdów elektrycznych. W wielkich miastach bezapelacyjnie zwyciężyła Warszawa, w której stację spotkamy na 2,9 km kw. Na kolejnym miejscu znalazł się Gdańsk (jedna stacja na 4 km kw) oraz Kraków (stacja na 4,8 km kw). Z lepszym wynikiem niż uzyskała stolica plasują się Katowice, z kategorii mniejszych miast. Tu stację ładowania pojazdów elektrycznych spotkamy na 2,1 km kw. Dane zostały uzyskane z serwisu PSPA - Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych.

Carsharing to ostatnia z kategorii, które zostały ocenione w raporcie. Analizie poddano liczbę samochodów dostępnych w ofercie przedsiębiorstwa carsharingowych w przeliczeniu na 1000 mieszkańców. W tej klasyfikacji aż 4 punkty zdobył Gdańsk, a 3 punkty zostały przyznane dla Warszawy, Krakowa i Gdyni. 2 punkty otrzymał Poznań i Wrocław. Dane pochodzą z Stowarzyszenia Mobilne Miasto.

