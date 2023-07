Spis treści: 01 Fabrycznie nowy Polonez z oryginalną metką

02 Jeden z ostatnich klasycznych Polonezów

03 Eksperci mieli racje. Padła rekordowa kwota

Wystawiony na aukcji warszawskiego domu Ardor Auctions, Polonez 1.5 SLE z 1989 roku, sprzedał się za prawdziwie rekordową kwotę. Emocje towarzyszące licytacji sięgały zenitu do ostatnich chwil.

Fabrycznie nowy Polonez z oryginalną metką

Nie powinno to dziwić. Oferta dotyczyła bowiem samochodu we wręcz idealnym stanie. Przez ponad 30 lat Polonez w zasadzie nie był używany i przejechał zaledwie 33 kilometry. Jego fotele wciąż pokrywała fabryczna folia, a za przednią szybą dało się zauważyć oryginalną metkę zawierającą dokładną datę produkcji samochodu i jego pełną specyfikację. Co jeszcze ciekawsze - wcześniejsi właściciele auta nigdy go nie zarejestrowali.

Jeden z ostatnich klasycznych Polonezów

To jednak nie wszystko. Wystawiony na aukcji Polonez był w odmianie MR'87, określanej potocznie mianem "akwarium". Jej cechą charakterystyczną była dodatkowa szybka pomiędzy tylnymi słupkami. Egzemplarz został także dodatkowo wyposażony w opcjonalny metalowy przedni "nosek" typu "coupe", co wskazywało, że był on jednym z ostatnich "klasycznych" Polonezów. W momencie jego produkcji z taśmy fabryki zjeżdżały już w zasadzie tylko zmodernizowane egzemplarze - tzw. przejściówki.

Eksperci mieli racje. Padła rekordowa kwota

Cena wywoławcza wyjątkowego Poloneza rozpoczynała się od 1 tys. zł. Eksperci od samego początku byli jednak zgodni, że w przypadku tak wyjątkowego modelu może paść prawdziwy rekord. Jak się okazuje - mieli rację.

Przez blisko miesiąc trwania licytacji cena zmieniała się diametralnie, a w ostatnie dni kolejne propozycje spływały w zasadzie co kilka godzin. Ostatecznie Polonez sprzedał się za rekordową kwotę 115 tys. złotych. Licytację wygrał "Oferent nr 120". Gratulujemy!