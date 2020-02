Policja odzyskała skradzionego Mercedesa

Nawet 15 lat pozbawienia wolności grozi mężczyźnie podejrzanemu o kradzież wartego milion złotych pojazdu budowlanego marki Mercedes.

Zdjęcie /

13 lutego na policję w Przewozie zgłosili się pracownicy jednej z firm, którzy poinformowali o kradzieży maszyny budowlanej marki Mercedes, wartej ponad milion złotych. Do zdarzenia doszło tego samego dnia, na terenie Niemiec w miejscowości sąsiadującej z przygranicznym Przewozem.



Kierownik posterunku wraz z funkcjonariuszami udali się w rejon mostu granicznego, przez który miał przejechać skradziony wielofunkcyjny pojazd. Po śladach pozostawionych na drodze przez specjalistyczny, ciężki sprzęt policjanci dotarli do lasu. Po przeszukaniu rozległego terenu odnaleźli skradzioną i ukrytą maszynę. Po wykonaniu czynności procesowych, tego samego dnia właściciel mógł odebrać odzyskany sprzęt. Do sprawy zatrzymano 32-letniego mężczyznę, który trafił do policyjnego aresztu.

Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie zatrzymanemu zarzutów. 32-latek usłyszał w Prokuraturze Rejonowej w Żarach zarzuty kradzieży z włamaniem w warunkach tzw. recydywy oraz posiadania substancji psychotropowych. Śledztwo ma charakter rozwojowy, niewykluczone są dalsze zatrzymania. Mężczyźnie może grozić nawet do 15 lat pozbawienia wolności.