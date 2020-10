Policja oddała trzy samochody. Za darmo!

​Pracownicy i policjanci Wydziału Transportu Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu przekazali nieodpłatnie trzy samochody jednej ze szkół zawodowych. Posłużą one młodzieży do doskonalenia umiejętności praktycznych.

Opel vectra, opel astra i skoda octavia trafiły do Centrum Kształcenia Zawodowego w Opolu. Pojazdy te przez wiele lat służyły policjantom i brały udział w niejednej akcji. Jeden z nich wykorzystywany był nawet przez opolski wydział CBŚP. Inny z kolei ujawniał wykroczenia drogowe i miał zamontowany videorejestrator.

Wyeksploatowane samochody nie nadawały się już do dalszej pracy, jednak zamiast na złom trafiły do szkoły, gdzie dostały drugie, chociaż nieco inne, życie. Wykorzystywane będą głównie do zajęć praktycznych dla przyszłych techników i mechaników pojazdów samochodowych. Pozwolą także na poszerzenie i uatrakcyjnienie zajęć dydaktycznych.