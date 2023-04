Prawo w Zjednoczonych Emiratach Arabskich nie przewiduje możliwości umieszczenia na rejestracjach dowolnych znaków. Z tego względu w słynącym z wydobycia ropy naftowej kraju krzykiem samochodowej mody jest posiadanie rejestracji z unikatowym, rzucającym się w oczy, numerem. Moda przybrała tak ogromny zasięg, że miejscowe urzędy organizują nawet aukcje, na których licytowane są najatrakcyjniejsze numery.

Tablica rejestracyjna za 64 miliony złotych

Niedawno jedną z takich aukcji zorganizował dom aukcyjny Emirates Auction, który wystawił tablicę rejestracyjną zawierającą jedną literę i jedną cyfrę - "P 7". Kawałek wyjątkowej blaszki na samochód został sprzedany za zawrotną kwotę za 55 milionów dirhemów, co w przeliczeniu na dolary daje 15 milionów. Suma ta robi jeszcze większe wrażenie w polskiej walucie - to ponad 64 miliony złotych. Ba - to nawet więcej niż w przypadku prezentowanego na powyższym zdjęciu Bugatti Divo. Model ten, uważany zresztą za jeden z najdroższych samochodów na świecie, kosztuje 19 mln złotych. Oznacza to, że za cenę wylicytowanej tablicy można kupić 3 takie pojazdy.

Emirates Auction poinformowało, że licytowana tablica rejestracyjna ustanowiła nowy rekord świata. Dochody ze sprzedaży zostaną przekazane organizacji charytatywnej zajmującej się pomocą żywnościową kierowanej przez szejka Mohammeda bin Rashida, władcę Dubaju.

Dom aukcyjny podkreślił, że nabywca chce pozostać anonimowy.

Poprzednie rekordy również robią wrażenie

Według Księgi Rekordów Guinnessa najdroższa tablica rejestracyjna sprzedana do tej pory kosztowała nabywcę około 14,2 mln dolarów. Wylicytował ją Saeed Abdul Ghaffar Khouri ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich w 2008 roku. Zawierała ona pojedynczą cyfrę "1".

Inny biznesmen z Dubaju - Balvinder Singh Sahni - zakupił w 2016 roku tablicę rejestracyjną "D 5" za niemal 9 milionów dolarów.

W lutym tego roku na aukcji w Hongkongu sprzedano natomiast tablicę rejestracyjną z samą literą "R" za około 3,2 miliona dolarów.

Ile kosztują indywidualne tablice rejestracyjne w Polsce?

Na szczęście w Polsce taka przyjemność nie stanowi aż takiego wyzwania dla portfela. Wyrobienie indywidualnych tablic rejestracyjnych w przypadku samochodu osobowego jest wyceniane na 1 tys. zł. Wiążą się z tym jednak pewne ograniczenia.

W przypadku spersonalizowanych numerów pierwsze dwa miejsca zajmuje wyróżnik województwa. Właściciel może kształtować pozostałą część tablicy. Do wykorzystania jest od 3 do 5 znaków, przy czym ostatnie dwa można zastąpić cyframi.

