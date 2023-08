Obywatelska akcja nieposłuszeństwa. Kierowcy masowo niszczą kamery

We wpisie możemy przeczytać, że uszkodzeniu uległo już 90 proc. kamer w południowo-wschodnim Londynie, co praktycznie oznacza sparaliżowanie systemu.

Swoje niezadowolenie mieszkańcy miasta wyrażali już wcześniej. Na początku sierpnia lokalna policja informowała o ponad 160 skradzionych i ponad 180 uszkodzonych kamerach.

Jakie samochody mogą wjechać do Londynu?

Jak możemy przeczytać na stronie Traffic For London (zarządcy dróg w Londynie), minimalne standardy emisji dla silników to Euro 4 w przypadku jednostek benzynowych i Euro 6, jeśli chodzi o diesle. W przypadku benzyniaków oznacza to auta zarejestrowane po 2005 roku, choć zdaniem urzędu normy te spełniają również niektóre samochody wyprodukowane już w 2001 roku. W przypadku diesli chodzi o auta zarejestrowane po raz pierwszy najwcześniej we wrześniu 2015 roku.

Zakaz wjazdu nie jest bezwzględny. Kierowcy aut, które nie spełniają norm emisji, chcąc wjechać na teren strefy, muszą pamiętać o uiszczeniu opłaty wynoszącej 12,5 funta (nieco ponad 65 złotych) dziennie. Bezprawny (nieopłacony) wjazd oznacza mandat w wysokości 180 funtów (przeszło 930 złotych), przy czym opłacenie mandatu w ciągu 14 dni, zmniejsza go do 90 funtów.

Strefa czystego transportu pojawi się również w Krakowie

Warto przypomnieć, że pomysły wprowadzenia stref czystego transportu pojawiły się również w Polsce. Przykładowo, już w połowie przyszłego roku ma ona zacząć obowiązywać w Krakowie, od razu na całym obszarze administracyjnych granic miasta.

Początkowo przepisy nie będą restrykcyjne, ale już za niespełna trzy lata, czyli w 2026 roku, do strefy będą mogły wjechać auta z silnikami wysokoprężnymi spełniającymi normę od Euro 5 w górę oraz auta z silnikami benzynowymi od normy Euro 3.

Oznacza to więc, że do Krakowa nie wjedzie zdecydowana większość samochodów z jednostkami diesla wyprodukowanych przed 2010 rokiem oraz aut z benzyniakami, które powstały przed 2000 rokiem.