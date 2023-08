Nawigacja lepsza od Google Maps dostępna za darmo. Lepiej się pospieszyć

Spis treści: 01 Nawigacja TomTom GO za darmo - do kiedy będzie dostępna?

02 Darmowa nawigacja TomTom GO. Jak skorzystać?

03 Zmiany w Google Maps. Skorzystają kierowcy aut elektrycznych

Jedną z najpopularniejszych aplikacji nawigacyjnych jest Google Maps. Jej główną zaletą jest fakt, że nic nie kosztuje, a przy tym jest ciągle udoskonalana. Co prawda, nie posiada ona tak rozbudowanych funkcji, nie jest też tak czytelna jak nawigacje płatne, można też mieć zarzuty do tego jak planuje trasy, ale jest darmowa. Teraz jednak jest możliwość, by płatną nawigację nabyć za darmo i korzystać z niej przez rok.

Nawigacja TomTom GO za darmo - do kiedy będzie dostępna?

Chodzi o płatną (kosztującą 19,99 funtów, czyli nieco ponad 100 złotych) nawigację TomTom GO. Musimy jednak zdecydować się dość szybko, ponieważ nabyć ją można tylko do 4 września 2023 roku. Trzeba też wiedzieć, że promocja dotyczy tylko nowych użytkowników, takich, którzy nie mają jeszcze wykupionej subskrypcji.

Reklama

Sama procedura jest bardzo prosta. Najpierw musimy wejść na brytyjską stronę promocyjną, a tam klikamy przycisk "Activate". Następnie pojawi nam się możliwość skorzystania ze sklepu angielskiego lub polskiego. Później "kupujemy" nawigację, nic za to nie płacąc, i podajemy dane naszej karty kredytowej, PayPal lub Google Pay.

Zdjęcie Po kliknięciu przycisku "Activate" możemy kupić nawigację, nic za to nie płacąc. / tomtom.com/ zrzut ekranu /

W tym momencie system pobierze z naszego konta 4 złote. Nie powinniśmy jednak czuć się w żaden sposób oszukani, ponieważ po chwili pieniądze do nas wracają. Jest to tylko swego rodzaju metoda weryfikacji konta, by potwierdzić, że użytkownik jest tą osobą, za którą się podaje.

Darmowa nawigacja TomTom GO. Jak skorzystać?

Potem pozostaje już tylko pobrać aplikację, uruchomić, a następnie:

wybrać opcję "Zobacz wszystkie plany"

wybrać "Przywróć zakupy"

wybrać opcję "Zaloguj się" znajdującą się na dole ekranu

zalogować się

Jeśli po darmowym roku nie zamierzamy przedłużać subskrypcji, powinniśmy pamiętać również o odłączeniu karty od konta. Po tym czasie system może bowiem sam pobrać opłatę za kolejny, już płatny, rok usługi. W takiej sytuacji pozostaje nam powrót do darmowych nawigacji, np. do Google Maps.

Zmiany w Google Maps. Skorzystają kierowcy aut elektrycznych

Ostatnio w aplikacji amerykańskiego giganta pojawiły się pewne zmiany. Dostrzegą je jednak przede wszystkim właściciele samochodów elektrycznych, którzy korzystają z map za pośrednictwem Android Auto. Teraz można nie tylko zastąpić przycisk-skrót stacji paliw na punkty ładowania, ale również w czasie rzeczywistym sprawdzić, ile stanowisk obecnie jest zajętych. Mało tego, aplikacja pozwala filtrować lokalizacje na podstawie typu gniazd i mocy ładowarek.

W ostatnim czasie Google pochwalił się też pewnym sukcesem związanym z ekologią. Pod koniec 2021 roku amerykański gigant wprowadził do swojej aplikacji możliwość wyboru trasy ekologicznej. Początkowo dostępna była jedynie w USA, ale po pewnym czasie pojawiła się również w innych krajach. Jak twierdzi Google, jej wprowadzenie pomogło obniżyć poziom emisji dwutlenku węgla. Z raportu wynika bowiem, że od udostępnienia nowej funkcji do atmosfery trafiło szacunkowo o 1,2 miliona ton CO 2 mniej, co według wyliczeń przekłada się na usunięcie z dróg rocznie 250 tys. samochodów z silnikiem spalinowym.