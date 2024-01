Najdłuższe z nich mają ponad 50 kilometrów! Jak powstają tunele?

Spis treści: 01 Jaki jest najstarszy tunel drogowy na świecie?

02 Najdłuższe i... najgłębsze tunele

03 Katastrofy w tunelach. Jak być ostrożnym?

04 Program "Nauka, co słychać?"

Tunele to nie jest wynalazek ostatnich lat, a nawet ostatnich dziesięcioleci. Jednak teraz przeżywamy prawdziwy boom na takie inwestycje. Skąd takie ruchy? Dzięki temu nie tylko zmniejszamy odległości, ale także zostawiamy więcej pieniędzy w portfelu, oszczedzając na paliwie.

Jaki jest najstarszy tunel drogowy na świecie?

Na to pytanie ciężko znaleźć jednoznaczą odpowiedź, bo pojawiają się informacje, jakoby taką budowlą mógł być tunel na greckiej wyspie Samos i powstał około 531 roku p.n.e. W tym przypadku jest sporo wątpliwości, tak więc bardziej prawdopodobnym są tunele budowane przez Rzymian w I wieku p.n.e. Tyle o historii, gdzie sam proces budowania wyglądał zupełnie inaczej. Teraz, dzięki nowoczesnym technologiom inżynierowie mają o wiele łatwiej, przynajmniej w teorii.

Możemy powiedzieć, że tunele umożliwiają nam szybsze przekroczenie przeszkody, dlatego że są najczęściej poprowadzone po najkrótszej drodze. Takie obiekty są szczególnie korzystne w miastach dr Agnieszka Stopkowicz, Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami, AGH Kraków

Najdłuższe i... najgłębsze tunele

Najgłębiej położonym tunelem, w którym mieści się stacja metra jest budowla w Kijowie. Pociągi jeżdżą na głębokości aż 105,5 metra pod powierzchnią ziemi. Co ciekawe, takie głębokości tuneli właśnie w ukraińskiej stolicy są wykorzystywane jako schrony podczas nalotów rosyjskich agresorów w ostatnich latach. Najdłuższym tunelem na świecie jest natomiast Aplejski tunel bazowy Świętego Gotarda (Gotthard Base Tunnel). Budowany był między 1996 a 2016 rokiem, a jego długość to 57 km! Z kolei najdłuższym podmorskim tunelem jest tunel Seikan (tunel kolejowy), łączący japońskie wyspy Honsiu i Hokkaido. Jego podwodny odcinek ma długość 23 km (całość 54 km). W Europie rekordzistą jest tunel w Norwegii, Lærdal (Lærdalstunnelen), który jest jednocześnie najdłuższym tunelem samochodowym (24,51 km).

Katastrofy w tunelach. Jak być ostrożnym?

Jedną z najbardziej znanych katastrof w tunelach była ta z 1999 roku. W tunelu pod Mont Blanc wybuchł wtedy pożar. Powodem była ciężarówka, która sie zapaliła, a przewoziła margarynę i mąkę. Łatwopalny materiał doprowadził do szybkiego rozprzestrzeniania się ognia, czego skutkiem była śmierć aż 39 osób, które spłonęły w podziemiach. Czy można więc przygotować się na tego typu sytuacje?

Nie zatrzymujemy pojazdu, jeżeli nie mamy ważnego powodu. Nie zawracamy, nie cofamy naszych pojazdów. W przypadku awari auta, zatrzymujemy się w zatoce awaryjnej i wzywamy pomoc dr inż. Natalia Schmidt-Polończyk, Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami, AGH Kraków

Przed wjazdem dowiemy się jaka jest maksymalna prędkość w tunelu, jaka jest całowita długość tunelu, a także - co najważniejsze - jaka jest częstotliwość radiowa, na której dostajemy bieżące informacje o sytuacji w podziemiach. W przypadku sytuacji awaryjnych najważniejsze to zachować spokój i opanowanie. Zarówno tyczy to się wypadków, pożarów, jak i przecieku tunelu. Obiekty te są coraz lepiej zabezpieczane, a tunele podwodne - izolowane specjalnymi materiałami.

Chcecie wiedzieć więcej? Obejrzyjcie cały odcinek programu "Nauka, co słychać?"!

Zdjęcie Co robić, gdy podwodny tunel zaczyna pękać? / INTERIA.PL

Program "Nauka, co słychać?"

Program " Nauka, co słychać? " to popularnonaukowa seria, poruszająca aktualne tematy. Chcesz wiedzieć, czy suplementy są Ci potrzebne? Zastanawiasz się nad tym jak powstają tunele? Szukasz wiedzy o tym, czy atom jest bezpieczny? A może interesuje Cię fotografia albo rozwój sztucznej inteligencji. Przygotuj się na podróż po najnowszych odkryciach i technologicznych rewolucjach, które zmieniają oblicze świata. "Nauka, co słychać?" z Maciejem Dowborem to nie tylko naukowy przegląd, ale także przewodnik po świecie współczesnych osiągnięć.

Maciej Dowbor to dziennikarz radiowy i telewizyjny, od 2005 roku związany z Telewizją Polsat. Prowadzi największe hity stacji, w tym program "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Przez siedem sezonów był także twarzą popularnonaukowego projektu "Kopernik była kobietą".