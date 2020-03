Mercedes Pullman - historia wyjątkowych limuzyn

Stuttgart. Co łączy skórzaną czapkę, kanister z benzyną i pachnącą ozdobę w kształcie choinki? To tylko trzy z „33 dodatków” prezentowanych w ramach stałej wystawy w Muzeum Mercedes-Benz. Ekspozycja ma zwrócić uwagę odwiedzających na fascynujące detale z historii mobilności i ożywić motoryzacyjną kulturę. Jedną z tych historii wyjaśnia termin „Pullman”.

"Pullman" to oryginalna nazwa komfortowych, luksusowych wagonów sypialnych i salonowych sprzed 100 lat. Zostały one opracowane w latach 60. XIX wieku przez amerykańskiego inżyniera i przedsiębiorcę George'a Mortimera Pullmana (1831-1897). Najbardziej wymagający klienci chcieli później z taką samą ekskluzywnością podróżować samochodem - i dlatego na początku XX wieku termin "Pullman" trafił też do branży motoryzacyjnej. Model wagonu z zestawu kolejowego w Muzeum Mercedes-Benz służy za przypomnienie, skąd pochodzi nazwa ekskluzywnej limuzyny Mercedes-Benz 600 Pullman (W100) z 1965 r. - do zobaczenia w sekcji "Collection 4: Gallery of Celebrities" (z ang. galeria sław).

Komfortowe podróżowanie od samego początku odgrywało ważną rolę w historii Mercedes-Benz, najstarszej marki luksusowych samochodów na świecie. Na przykład dla Emila Jellinka, pioniera marki Mercedes, którego Mercedes-Simplex 60 PS z 1904 r. - ówczesny topowy model Daimlera - w 1907 r. został przerobiony na luksusową, turystyczną limuzynę. Dziś pojazd ten można zobaczyć w Muzeum Mercedes-Benz w sali "Legend 2: Mercedes - Birth of the Brand, 1900-1914" (z ang. narodziny marki). On również zasługuje na nazwę "Pullman".

Od około 100 lat aż do dziś "Pullman" oznacza najwyższy poziom dopracowania wśród pojazdów z gwiazdą Mercedesa. Obecnie na nowo podkreśla to Mercedes-Maybach S 650 Pullman, zaprezentowany w marcu 2018 r.

Idea Mercedesa Pullmana jako symbolu najwyższej kategorii samochodowego luksusu i komfortu jest prawie tak stara jak sama marka. Linia przodków sięga od pojazdów takich jak limuzyny Mercedes "Nürburg" Pullman (W08) z 1928 roku i Mercedes 770 "Grand Mercedes" Pullman (W07) z lat 30. aż po legendarnego Mercedesa 600 Pullman (W 100), dostępnego w wersjach limuzyna i landaulet (1963-1981); obejmuje też luksusowe wydania klasy S, począwszy od typoszeregu 140 aż po współczesną serię 222.

Każdy Mercedes Pullman wyróżnia się prezencją, a także niespotykaną przestrzenią, doskonałym komfortem jazdy, najwyższej klasy wyposażeniem wnętrza - zarówno pod względem techniki, jak i zastosowanych materiałów, a także umieszczonymi naprzeciw siebie tylnymi fotelami i potężną jednostką napędową.

Samochody Pullman z trójramienną gwiazdą już od lat 20. XX wieku były popularne wśród głów państw i monarchów, a także wśród przemysłowców, celebrytów i prywatnych klientów o najwyższych wymaganiach. Przykłady: papież Pius XI (Mercedes-Benz "Nürburg" 460 Pullman, 1930), japoński cesarz Hirohito (Mercedes 770 "Grand Mercedes" Pullman, 1935) oraz John Lennon (Mercedes 600 Pullman, 1970).

W ostatnich czasach tradycję Pullmanów "odnowił" Mercedes klasy S z serii 140. Szlachetne pojazdy były w dużej mierze wykonywane są ręcznie. Zaczęło się w 1996 r., od modelu S 600 Pullman z 12-cylindrowym silnikiem o mocy 394 KM.

Mercedes-Maybach S 650 Pullman

Pullman to nie tylko pojazdy dla słynnych osobistości. Na przykład pierwszy seryjny samochód osobowy z silnikiem wysokoprężnym, Mercedes 260 D (W 138), od 1936 r. również był dostępny jako przestronna limuzyna Pullman. Taki wóz można zobaczyć w Muzeum Mercedesa w sekcji "Legend 3: Upheavals - Diesel and Compressor" (z ang. przełomy - diesel i kompresor). Duża kabina sprawiała, że samochód mógł pomieścić nawet sześciu pasażerów.

Pullman" oznacza też wyjątkowy komfort w przypadku użytkowych Mercedesów. Właśnie to symbolizowała litera "P" w przypadku ciężarówki z kabiną nad silnikiem Mercedes LP 315 z 1955 roku. Do fascynujących pojazdów z tej epoki należy LP 333 zwany "stonogą", z dwiema osiami skrętnymi z przodu. Można zobaczyć go w ramach stałej wystawy Muzeum Mercedes-Benz w sali "Collection 2: Gallery of Carriers" (z ang. galeria "przewoźników").

Mercedes 600 (W 100) był dostępny w latach 1963 do 1981 roku, jako limuzyna Pullman lub Pullman Landaulet, z dwiema lub trzema parami drzwi. Indywidualność odgrywała tu wiodącą rolę: dla Johna Lennona Mercedes nie tylko zamontował wzdłużne tylne siedzenia, ale zainstalował też jeden z najlepszych samochodowych systemów hi-fi dostępnych wówczas na rynku - aby nagłośnienie również reprezentowało poziom Pullmana.