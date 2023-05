Spis treści: 01 Prawo jazdy kat. B wystarczy, by prowadzić czołg

02 Nowe prawo, nie dla wszystkich

03 Przepisy skrócą średni czas szkolenia

04 Prawo jazdy kat. B w Polsce - co możesz prowadzić?

O dosyć niespodziewanych zmianach w prawie, poinformował estoński serwis ERR. Z publikacji wynika, że minister Estonii przesłał do zatwierdzenia projekt ustawy, który ma na celu obniżenie wymagań pozwalających na kierowanie czołgami oraz opancerzonymi wozami piechoty.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami w Estonii, do prowadzenia pojazdów kategorii LMT (Light Medium Tactic) wymagane jest prawo jazdy kategorii C, D lub T. Jak jednak wynika ze złożonego właśnie projektu ustawy - już wkrótce do kierowania takimi maszynami ma wystarczyć zwykłe prawo jazdy kategorii B - czyli to samo, co w przypadku samochodów osobowych.

Oczywiście nie oznacza to, że każda osoba z prawem jazdy kat. B będzie mogła sobie kupić czołg lub transporter opancerzony i jeździć nim po ulicach. Nowa ustawa jest skierowana przede wszystkim do członków oraz pracowników estońskich sił zbrojnych. W rozporządzeniu dodano także paragraf, zgodnie z którym osoby posiadające prawo jazdy wymaganej kategorii będą musiały przejść dodatkowe i profesjonalne szkolenie.

Jak wspomina ERR - zmiany w prawie mają na celu ułatwienie szkolenia młodych osób, zwłaszcza żołnierzy należących do tzw. Batalionu Harcerskiego. Po wprowadzeniu nowych przepisów znacząco skróci się średni czas treningu. Ponadto wprowadzenie nowej ustawy nie spowoduje żadnych dodatkowych kosztów, a wręcz przeciwnie - w ostatecznym rozrachunku może przynieść to znaczne oszczędności finansowe dla sił zbrojnych Estonii.

Zdjęcie Nie oznacza to, że każda osoba z prawem jazdy kat. B będzie mogła sobie kupić transporter opancerzony / Rosomak S.A. / materiały prasowe

Chociaż w naszym kraju kat. B nie umożliwia prowadzenia pancernych wozów bojowych, to i tak daje ona szerokie możliwości w kwestii doboru pojazdu.

Poza pojazdem osobowym o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) wynoszącej do 3,5 tony, posiadając uprawnienia kategorii B możemy prowadzić także mikrosamochody oraz niektóre quady. Ciekawostką jest możliwość kierowania traktorem bez konieczności zdobywania kategorii T. Jedynym obostrzeniem jest brak możliwości holowania ciężkich przyczep.

Kierowcy posiadający prawo jazdy kategorii B od trzech lat, mogą poruszać się motocyklami napędzanymi silnikami o pojemności do 125 cm3, a także trójkołowcach z homologacja L5e. W ramach kategorii B można również holować przyczepę pozbawioną hamulca najazdowego o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) do 750 kg.

