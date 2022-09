Mają olej w nazwie, a naprawiają samochody. Sieć ma już 500 punktów

Spis treści: 01 500 warsztatów samochodowych w sieci Q Service Castrol w ciągu 3 lat

Koncept Q Service Castrol, będący wspólną inicjatywą marek Castrol i Inter Cars, rozwija się bardzo prężnie. Od powstania sieci w 2019 roku do dziś dołączyło do niej już pół tysiąca warsztatów.

500 warsztatów samochodowych w sieci Q Service Castrol w ciągu 3 lat

Jak mówi Marta Ciesielska, kierownik sieci serwisowych Q Service Castrol, taki wynik to "olbrzymia satysfakcja, ale zobowiązanie do dalszej pracy nad rozwojem sieci".

Choć marka Q Service Castrol istnieje raptem kilka lat, nie oznacza, że jest zupełnym "świeżakiem". "Od ponad 30 lat, jako Inter Cars wspieramy warsztaty samochodowe." - mówi Wojciech Twaróg, dyrektor sprzedaży i marketingu Inter Cars S.A. w Polsce. Jego zdaniem powstanie sieci Q Service Castrol sprawiło, że Inter Cars i Castrol wyznaczyły "nowe standardy w branży". Jak twierdzi, powstały koncept spotyka się z pozytywną oceną zarówno przedsiębiorców, jak i kierowców.

"Dzięki wspólnym wartościom, takim jak: pewność, jakość i profesjonalizm w zaledwie trzy lata staliśmy się jednym z wiodących graczy na polskim rynku" - mówi

A w Polsce popularność konceptów sieciowych rośnie. Co prawda daleko nam jeszcze do poziomu europejskiego lidera w tej kwestii - Norwegii. Do sieci należy 88 proc. warsztatów. Z przodu są również Niemcy, Francja, Włochy, czy Szwecja (ponad połowa serwisów w tych krajach należy do sieci). Niemniej świadomość, że już 1/3 wszystkich serwisów w naszym kraju jest zrzeszona, robi wrażenie.

Koncepty sieciowe coraz popularniejsze

Jest to zrozumiałe. Oczekiwania klientów rosną, a co za tym idzie warsztaty muszą nadążyć za trendami, a także podnosić swoje kompetencje i jakość świadczonych usług.

Jedną z największych przewag sieci serwisowych nad małymi warsztatami jest szybkie reagowanie na stale zmieniające się potrzeby klientów. Przy obecnym zaawansowaniu technologicznym samochodów, klienci oczekują od mechaników wysoko specjalistycznej wiedzy i wyposażenia, które nie zawsze udaje im się znaleźć w mniejszych serwisach. mówi Leszek Radzikowski, dyrektor sprzedaży na Europę Centralną i Wschodnią w firmie Castrol

Na co mogą liczyć warsztaty należące do Q Service Castrol? Jak informuje marka, między innymi na pomoc w zakresie e-commerce oraz kompleksowej obsługi klientów flotowych. Przynależność do konceptu, to także wsparcie marketingowe poprzez np. kampanie reklamowe.

Zdjęcie Obecny na konferencji drifter Bartosz Ostałowski od 2020 roku jest ambasadorem Inter Cars. / Q Service Castrol / materiały prasowe

Rozpoznawalność zapewniają także znane twarze. Ambasadorem Q Service Castrol jest Bartosz Ostałowski, czyli jedyny na świecie drifter, który samochód prowadzi stopami.

500 warsztatów to nie koniec. Plany konceptu są ambitne

Wynik 500 warsztatów w ciągu 3 lat może robić wrażenie. Nie sprawia to jednak, że marka Q Service Castrol osiada na laurach. Jak mówi Marta Ciesielska, jest to "bardzo satysfakcjonujący wynik". Niemniej marka stara się stale poprawiać jakość świadczonych usług i reagować na zmieniające się oczekiwania klientów. "Konsekwentnie zmierzamy w kierunku, który wyznaczyliśmy sobie na początku drogi - stać się najlepszą w kraju siecią zrzeszająca niezależne serwisy samochodowe" - podsumowuje.

