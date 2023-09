Spis treści: 01 Parkingi wielopoziomowe w centrum Łodzi

Brak miejsc parkingowych to problem, z którym boryka się wiele miast. Samochodów przybywa, a przestrzeń na tego typu inwestycje, zwłaszcza w centrach, jest mocno ograniczona. W związku z tym, by odpowiedzieć na potrzeby mieszkańców i turystów, miasta muszą budować parkingi wielopoziomowe. Takie właśnie mają za jakiś czas stanąć w centrum Łodzi.

Parkingi wielopoziomowe w centrum Łodzi

W stolicy województwa łódzkiego ruszyły właśnie prace przy budowie czterech wielopoziomowych parkingów. Wszystkie nowe budowle zlokalizowane będą w bezpośrednim sąsiedztwie głównej ulicy miasta - Piotrkowskiej. Parkingi znajdować się będą:

przy ul. Kościuszki 42 (dostępne będą 292 miejsca parkingowe)

przy ul. Tuwima 10 (118 miejsc parkingowych)

przy ul. Wschodniej 62/64 (263 miejsca parkingowe)

przy ul. Wschodniej 67 (218 miejsc parkingowych)

Oznacza to, że łącznie zmotoryzowani będą mogli skorzystać z dodatkowych 891 miejsc parkingowych w centrum miasta.

Wielopoziomowe parkingi w Łodzi. Kiedy powstaną?

Cała inwestycja prowadzona jest w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Zadaniem partnera, czyli firmy Mota Engil Central Europe jest zaprojektowanie budynków, a następnie wybudowanie ich na udostępnionych przez miasto działkach oraz odpowiadanie za ich eksploatację przez cały czas trwania umowy. Ta zaś została podpisana na 29 lat. Zgodnie z jej zapisami po tym czasie miasto, które jest właścicielem gruntów, wejdzie w posiadanie również pozostałych budynków.

Na nowe miejsca parkingowe kierowcy w Łodzi będą jednak musieli jeszcze trochę poczekać. Pierwsze z nich mają być dostępne dopiero w 2025 roku.

W Katowicach zbudowano pierwszy w Polsce parking automatyczny

Oczywiście nie tylko w Łodzi prowadzone są działania, które mają zwiększyć liczbę miejsc parkingowych. Przykładem mogą być Katowice, w których zbudowano pierwszy w Polsce parking automatyczny. Budowla znajdująca się na ulicy Tylnej Mariackiej składa się z dwóch zespołów maszyn. W skład pierwszego z nich wchodzi 12 modułów parkingowych. Drugi z kolei składa się z ośmiu takich modułów. Każdy taki moduł wyposażony jest w niezależny wjazd/wyjazd oraz 12 platform parkingowych. W efekcie na powierzchni, gdzie w normalnych warunkach zmieściłoby się ponad 40 miejsc parkingowych, ulokować będzie można 240 pojazdów.

Kierowca, który zechce skorzystać z parkingu, będzie musiał wjechać na platformę, a następnie wysiąść z auta i potwierdzić, że pojazd może trafić na parking. Reszta zachodzi już automatycznie. Samochód zostaje zaparkowany na odpowiednim miejscu.

Budowa parkingu została już co prawda zakończona, ale kierowcy wciąż nie mają możliwości skorzystania z niego. Co więcej, będą musieli jeszcze poczekać. Jak informował jakiś czas temu Roman Buła, naczelnik wydziału budynków i dróg w katowickim urzędzie, szacuje się, że do użytku nowoczesny parking zostanie oddany w okolicach listopada.