Lewis Hamilton, który stracił ostatnio tytuł mistrza świata na rzecz Maxa Verstappena, postanowił do swojej listy proekologicznych działań dorzucić także sprzedaż fioletowego Pagani.

Mistrz F1 kupił samochód w 2014 roku. Jest to jeden z sześciu wyprodukowanych egzemplarzy serii 760, ale tylko on posiada specjalną plakietkę LH (odnoszące się do inicjałów pierwszego właściciela). Samochód dotychczas użytkowany był tylko na terenie Księstwa Monako, gdzie był również zarejestrowany.



Samochód napędza 7,3-litrowy wolnossący V12 o mocy 760 KM i momencie obrotowym wynoszącym 780 Nm. Na specjalne życzenie Hamiltona samochód wyposażono w sześciobiegową skrzynię manualną.



W 2015 roku auto zaliczyło niegroźną stłuczkę, jednak chwilę po niej samochód przeszedł naprawę i wrócił w ręce kierowcy F1.



Nie wiadomo dokładnie za jaką sumę sprzedano ani do kogo trafił samochód Lewisa Hamiltona. Szacuje się, że jego zakup w 2014 roku kosztował gwiazdę ponad 1,5 mln dolarów.

Wideo Lewis Hamilton Driving His Pagani Zonda 760 LH in Monaco ! LOUD V12 Sounds