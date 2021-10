Lamborghini Countach LP500 - legendarny model na legendarnych oponach

Nowe samochody Lamborghini Countach LPi 800-4. Nowoczesność w stylu retro

Pirelli z okazji powrotu do dawnej świetności prototypu modelu Countach, stworzyło komplet opon, które oryginalnie osadzone było na felgach samochodu podczas Międzynarodowego Salonu Samochodowego w Genewie w 1971 roku.



Cinturato CN12 to pierwsza opona niskoprofilowa, stosowana już w legendarnym modelu Miura. Dla LP500 firma Pirelli opracowała specjalną wersję tej opony, ze stosunkiem wysokości do szerokości wynoszącym 0.6, najniższym, jaki można było spotkać w tamtym czasie. Przednie opony miały rozmiar 245/60 R14, natomiast tylne 265/60 R14 - takie same rozmiary zastosowano w obecnie zrekonstruowanej wersji.



Lamborghini Countach LP500, owiany mityczną aurą prototyp z 1971 roku jest synonimem włoskiego supersamochodu. Zaprojektowany przez mistrza Marcello Gandiniego pojazd można uznać za przodka wszystkich sportowych pojazdów, jakie tworzy aktualnie firma z Sant'Agata. Klinowata sylwetka była typową dla pojazdów sygnowanych przez studio projektowe Bertone. Lekka i pozbawiona zbędnych udziwnień karoseria stanowiła istne arcydzieło. Nie dziwi fakt, iż postanowiono wskrzesić prototyp.

Cały proces rozpoczął się w 2017 roku. Odpowiedzialny za rekonstrukcję jest wewnętrzy warsztat Lamborghini, który nosi nazwę Polo Stricto. Projekt wymagał ponad 25 tysięcy godzin pracy. Pomysłodawcą całego przedsięwzięcia jest tajemniczy kolekcjoner, który jest ważnym klientem włoskiej marki. Prezentacja zrekonstruowanego pojazdu odbyła się podczas słynnego święta samochodów, Villa d'Este Concours, odbywającego się położonym w północnych Włoszech Cernobbio.