Kolejne miasto ze strefą Tempo 30. Kiedy człowiek z czerwoną flagą przed autem?

Bolonia staje się pierwszym dużym miastem we Włoszech, które otwarcie dąży do usunięcia samochodów. Ponieważ oficjalnie chodzi o to, by nie dochodziło do wypadków, władze postanowiły wprowadzić ograniczenie prędkości do 30 km/h.

Zdjęcie Z prędkością 30 km/h mogły się poruszać takie pojazdy, wyprodukowane przeszło 120 lat temu... / Getty Images