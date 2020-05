Kino samochodowe. Świetny pomysł na czas pandemii

​Od 21 maja w Krakowie seanse filmowe będzie można oglądać dzięki kinu samochodowemu, które zaparkuje przy stadionie Wisły. Internetowa sprzedaż biletów ruszy w poniedziałek, liczba miejsc jest ograniczona do 60 aut.

Zdjęcie Kino samochodowe to świetna alternatywa dla zamkniętych obecnie kin tradycyjnych /Getty Images

Kino samochodowe stanie przy stadionie miejskim im. Henryka Reymana, z którego zwykle korzysta Wisła Kraków, od 21 do 24 maja (czwartek- niedziela). "Filmy będzie można oglądać siedząc w swoich samochodach. Na parkingu przewidziano miejsca dla 60 samochodów - ta ograniczona liczba wynika ze względów bezpieczeństwa i konieczności zachowania odpowiednich odstępów pomiędzy pojazdami. Będzie to kino z efektami, dobrą muzyką i nocnym klimatem" - powiedziała w czwartek Marta Szkudlarek z Krakowskiego Biura Festiwalowego (KBF), które organizuje projekt.

W repertuarze od 21 do 24 maja znajdą się polskie nowości: "Sala samobójców. Hejter", "Psy 3. W imię zasad", "Planeta Singli 3", "Mayday".



Zgodnie z zapowiedziami kino pod gołym niebem będzie kontynuowane w kolejne weekendy.



Internetowa sprzedaż biletów ruszy w poniedziałek. Koszt jednego miejsca parkingowego to 40 zł.



KBF organizuje projekt we współpracy z miastem Kraków i Zarządem Infrastruktury Sportowej.



Kino samochodowe jest jednym z wydarzeń odbywających się w ramach kampanii społeczno-informacyjnej "Bądź turystą w swoim mieście - zwiedzaj Kraków".



Kino samochodowe to pomysł sięgający lat 30. XX w. Rozpowszechniło się w Ameryce w latach 50. i 60. Jedno z największych kin, jak podaje KBF, mieściło się w stanie Nowy Jork - na powierzchni ponad 11 ha miało 2,5 tys. miejsc dla samochodów, własną restaurację i plac zabaw dla dzieci. Zaletą kin samochodowych był komfort widzów - każdy siedział w swoim samochodzie i mógł przyjechać z całą rodziną. Film można było swobodnie komentować w trakcie seansu.