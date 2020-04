Gruzja wprowadziła całkowity zakaz ruchu samochodowego

​W Gruzji od piątku obowiązuje całkowity zakaz ruchu samochodów osobowych - poinformował rzecznik gruzińskiego premiera Irakli Czikowani. Ograniczenia nie dotyczą przewozów towarowych. W kraju potwierdzono dotychczas 370 przypadków zakażenia koronawirusem.

Zdjęcie Puste ulice Tbilisi /Getty Images

Zakaz ruchu samochodów osobowych ma obowiązywać do 21 kwietnia. Czikowani poinformował także, że od piątku konieczne jest noszenie maseczek w budynkach w przestrzeni publicznej.

Rząd ogłosił również tymczasowe zamknięcie cmentarzy - podaje portal Echo Kawkaza. Od środy przez 10 dni zamknięty jest wjazd i wyjazd z czterech największych miast Gruzji: Tbilisi, Kutaisi, Batumi i Rustawi.



We wtorek premier Giorgi Gacharia oświadczył, że stan wyjątkowy, który miał zakończyć się 21 kwietnia, będzie przedłużony do 10 maja.



Jak wynika z rządowego portalu poświęconego sytuacji epidemiologicznej w kraju StopCov.ge, w ciągu minionej doby w Gruzji wykryto 34 nowe przypadki zakażenia koronawirusem. Ogółem trzy osoby zmarły, a 77 wyzdrowiało.



Lekarze wzywają Gruzinów do pozostania w domach w obchodzone w ten weekend w Kościele prawosławnym Święta Wielkanocne. W środę rzecznik rządu ogłosił, że mimo obowiązującej od godz. 21 do godz. 6 rano godziny policyjnej wierni będą mogli uczestniczyć w nocnej liturgii w cerkwiach - pisze portal Civil.ge. Zaznaczył, że w dużych świątyniach konieczne będzie zachowanie dwumetrowej odległości między ludźmi, a w małych cerkwiach będą mogli przebywać tylko duchowni.



Gruzję zamieszkuje ok. 3,5 miliona ludzi.