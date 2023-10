Dodał przyciski do swojej Tesli. Internet zapłonął

Krótki instruktaż z montażu i obsługi fizycznego panelu w Tesli jest w języku chińskim, więc ciężko do końca zrozumieć, co autor ma na myśli. Można się jednak domyślić, że obsługiwanie funkcji auta za pośrednictwem dużego ekranu, nie do końca mu odpowiada. Mężczyzna w kilka sekund pokazuje jak wykręcić ekran i doposażyć auto w klawiaturę, która ma rozwiązać wszystkie problemy dotyczące obsługi w amerykańskim bestsellerze.

Panel z fizycznymi przyciskami przypomina swoim wyglądem ten, który znajdziemy w kompaktowych modelach spod znaku trójramiennej gwiazdy, jednak znalazły się na nim nieco inne klawisze.

Przyciski w Tesli? Internauci wiedzą lepiej

Kontrowersyjne rozwiązanie obiegło internet i spotkało się z różnymi opiniami. Znaczna większość internautów stwierdziła, że montowanie takiego panelu w Tesli nie ma jakiegokolwiek sensu i mija się z koncepcją projektantów. Jeszcze inni stwierdzili, że trzeba być strasznie zacofanym, by nie umieć w tych czasach obsługiwać dotykowych ekranów.

Mówiąc w skrócie, na mężczyznę wylało się wiadro pomyj, ale na koniec dnia to jego indywidualna sprawa, co i gdzie zamontuje w swoim własnym samochodzie. Jestem w stanie uwierzyć, że niektórzy na pewno by się ucieszyli, gdyby obsługa systemu multimedialnego w autach Tesli została nieco uproszczona.