Chciał uratować życie żółwiowi, mógł zabić kilka osób

Do zdarzenia doszło na autostradzie 331 w hrabstwie Walton w zachodniej Florydzie. Kierowca czarnego pick-upa zauważył żółwia chcącego przejść na drugą stronę jezdni. Postanowił więc pomóc biednemu zwierzęciu, aby nie zostało zmiażdżone przez jakiś pojazd.

Cel bez wątpienia szlachetny, ale z realizacją było znacznie gorzej, ponieważ kierowca stwierdził, że dobrym pomysłem będzie... zatrzymanie się na środku autostrady. W efekcie dobry uczynek zakończył się karambolem. Nagranie ze zdarzenia zostało zarejestrowane przez kierowcę ciężarówki jadącej sąsiednim pasem i udostępnione przez biuro szeryfa hrabstwa Walton.

Na nagraniu już z oddali możemy zauważyć stojącego na środku lewego pasa czarnego pick-upa z włączonymi światłami awaryjnymi. Jeden z kierowców znajdującym się na lewym pasie zmienia go na prawy i w efekcie wjeżdża tuż przed ciężarówkę autora filmu. Nagrywający nie jest w stanie wyhamować, więc zjeżdża na pobocze w celu ominięcia pojazdu. Ostatecznie jednak wraca na jezdnię (zapewne, by nie uderzyć w auto znajdujące się przed nim) i zderza się z pojazdem, który wjechał tuż przed niego, a także z pick-upem sprawcy całego zdarzenia.

W efekcie mężczyzna próbując uratować życie zwierzęcia, naraził na niebezpieczeństwo wiele ludzkich istnień. Na szczęście w tym przypadku nikomu nie stało się nic poważnego. Obrażeń nie poniósł również żółw. Służby podają, że po całym zdarzeniu został przeniesiony do pobliskiego stawu. Biuro szeryfa hrabstwa Walton dodało w swoim komunikacie, że każdy może coś zrobić, by bardziej chronić przyrodę, ale zatrzymywanie się na środku drogi nie jest jednak dobrym pomysłem. Służby przypomniały, że chociaż chęć pomocy zwierzęciu, które znalazło się na ruchliwej autostradzie nie jest niczym złym, to może doprowadzić do sytuacji, które zagrażają życiu podróżujących autami.

