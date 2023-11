Spis treści: 01 Yanosik jest darmowy, ale pojawiają się reklamy

02 Jak wyłączyć reklamy w aplikacji Yanosik?

03 Ile kosztuje wyłączenie reklam w Yanosiku?

Yanosik jest darmowy, ale pojawiają się reklamy

Yanosik to obok Google Maps jedna z najpopularniejszych aplikacji z nawigacją. Oprócz wskazówek dotyczących trasy informuje ona również o fotoradarach, wypadkach oraz innych kwestiach bardzo przydatnych w czasie podróży. Twórcy stale rozwijają swoją ofertę, czego przykładem może być choćby niedawne pojawienie się modułu Yanosik Traffic. Dzięki niemu kierowcy mają zyskać najważniejsze informacje o aktualnych i planowanych utrudnieniach na swojej trasie.

Aplikacja jest bezpłatna, ale niestety korzystanie z niej wiąże się z koniecznością oglądania reklam. To oczywiście przekłada się na komfort użytkowania.

Reklama

Jak wyłączyć reklamy w aplikacji Yanosik?

Twórcy aplikacji zapowiadają, że wkrótce zostanie opcja wyłączenia reklam. Jak uzyskać do niej dostęp? Wystarczy zaktualizować aplikację (opcja dostępna od wersji 4.0.1.3 dla telefonów z Androidem i 5.1.6 w przypadku urządzeń z systemem IOS). Następnie użytkownik będzie mógł wybrać jedną z dwóch możliwości "postawienia kawy" zespołowi tworzącemu usługę. Tak, to sposób na wyłączenie reklam, który niebawem zostanie wprowadzony jako nowa funkcjonalność.

Ile kosztuje wyłączenie reklam w Yanosiku?

Wyłączenie reklam na 30 dni kosztuje średnią lub duża kawę, czyli 9,99 albo 15,99 zł. To ceny dla użytkowników smartfonów z Androidem. Posiadacze iPhone'ów zapłacą odpowiednio 11,99 lub 15,99 zł. "Zakup kawy" pozwoli to na wyłączenie reklam głosowych, banerowych i na ekranie startowym na 30 dni. Później pojawią się one ponownie. Jeśli więc chcemy, by zniknęły na dłużej, możemy zdecydować się na miesięczną subskrypcję zakupu średniej lub dużej kawy, za te same stawki. Dzięki temu reklamy zostaną wyłączone do czasu odwołania subskrypcji przez użytkownika.

Wprowadzenie możliwości wyłączenia reklam w aplikacji Yanosik to odpowiedź na potrzeby kierowców. Niejednokrotnie zwracano się do nas z zapytaniem o tę opcję. Nasz zespół pracował nad tym rozwiązaniem od dłuższego czasu i po szeregu testów zdecydowaliśmy się na wprowadzenie możliwości wyłączenia reklam głosowych, banerowych oraz z ekranu startowego za zakup średniej lub dużej kawy. Małgorzata Dąbrowska, szefowa marketingu

Twórcy zaznaczają, że nikt nie ma obowiązku korzystać z funkcji wyłączenia reklam. To jedynie opcja. Podkreślono również, że wszystkie funkcje Yanosika będą niezmiennie dostępne bez opłat dla wszystkich użytkowników.