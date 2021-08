Anna Dereszowska i Lidia Popiel mają nowe auta

Testy Renault Arkana 1.3 TCe - w pogoni za premium

Ambasadorki Renault Anna Dereszowska i Lidia Popiel miały już okazję poznać modele tej marki z alternatywnymi źródłami napędu. Anna Dereszowska jeździła wcześniej Capturem E-TECH, czyli hybrydą plug-in, a Lidia Popiel elektrycznym Zoe. Teraz obie przesiadają się do nowego SUVa Renault - Arkany w wersji R.S. Line E-TECH.

- Na co dzień staram się dbać o środowisko i jest to dla mnie ważne również przy wyborze samochodu. Bardzo się cieszę, że Renault Arkana R.S. Line E-TECH, którym jeżdżę, jest bardziej przyjazne dla naszej planety dzięki hybrydowemu napędowi. Nowa Arkana to także bardzo praktyczne auto, idealne dla rodzin z dziećmi, co ma dla mnie obecnie kluczowe znaczenie - mówi Anna Dereszowska.

- Jestem bardzo zadowolona z przesiadki do nowej Arkany. Podoba mi się połączenie SUV-a ze sportową sylwetką. Dzięki dużej ilości miejsca w środku i wysokiemu prześwitowi mogę wygodnie przemieszczać się po mieście oraz podróżować w dłuższe trasy - mówi Lidia Popiel.

Zdjęcie Lidia Popiel i Renault Arkana /

Nowe Renault Arkana to kompaktowy SUV w stylu coupe - pierwszy taki w gamie francuskiej marki. Auto dostępne jest z benzynowym silnikiem 1.3 TCe o mocy 140 oraz 158 KM, a także z wybranym przez ambasadorki napędem hybrydowym. Wykorzystuje on benzynowy silnik 1,6 l o mocy 94 KM, wspomagany przez dwa motory elektryczne, generujące 49 i 20 KM. Samochód taki przyspiesza do 100 km/h w 10,8 s, a jego średnie spalanie to 5 l/100 km.

Ceny Renault Arkany zaczynają się od 111 900 zł, a topowa odmiana R.S. Line z napędem hybrydowym, to już wydatek 142 900 zł.

