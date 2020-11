Zmodernizowany Lexus LS z polskimi cenami

W polskich salonach Lexusa można zamawiać model LS w odświeżonej wersji. Flagowa limuzyna jest dostępna w czterech wariantach i otrzymała jeszcze bogatsze wyposażenie.

Zdjęcie Lexus LS 500h /

Bazą w cenniku nowego Lexusa LS pozostaje wariant Elegance. Już w takiej wersji auto w standardzie otrzymuje szeroki pakiet systemów bezpieczeństwa czynnego. Japończycy zachęcają układem wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia, asystentem pasa ruchu, który monitoruje nie tylko linie, ale również poprzedzające pojazdy oraz nowym, bardziej precyzyjnym systemem adaptacyjnych świateł drogowych BladeScan. W podstawowym wyposażeniu są też układy monitorowania martwego pola, ruchu poprzecznego podczas cofania z wykrywaniem pieszych i ostrzegania przed pojazdem nadjeżdżającym z tyłu z wysoką prędkością̨. Rzecz jasna nie zabrakło też panoramicznej kamery cofania czy czujników parkowania.

Reklama

Tapicerka siedzeń z naturalnej skóry i dwustrefowa klimatyzacja automatyczna z technologią oczyszczania powietrza Nanoe są standardem, tak samo jak podgrzewana kierownica. Fotele kierowcy i pasażera siedzącego z przodu mają elektrycznie regulowane zagłówki, są podgrzewane, wentylowane i wyposażone w układ zapamiętujący trzy zestawy ustawień. W podstawowym wyposażeniu znajdziemy również system multimedialny z nowym, dotykowym ekranem o przekątnej 12,3 cala. Multimedia obsługują teraz standardy Apple CarPlay oraz Android Auto i w bazowej wersji są połączone z 12-głośnikowym zestawem audio. Standardem w nowym LS-ie jest też nawigacja satelitarna.

Podobnie jak wcześniej, tradycyjne zegary zastępuje 8-calowy, kolorowy ekran. Podstawowe wyposażenie japońskiej limuzyny rozszerzono natomiast o wyświetlacz HUD, który teraz jest dostępny już od w wersji Elegance. Bez najmniejszej dopłaty nowy LS otrzymuje też szyberdach, napęd 4x4, zawieszenie pneumatyczne, system korekcji sztywności amortyzatorów i 20-calowe obręcze kół z komorą tłumiącą hałas i oponami runflat 245/45. Nowy Lexus LS w podstawowej wersji kosztuje od 510 000 zł.

F Sport - flagowa limuzyna na sportowo



Drugą pozycję w cenniku nowego Lexusa LS zajmuje wersja F Sport. Jak przystało na usportowiony wariant, auto wyróżnia się na tle pozostałych odmian zmodyfikowanym wyglądem. LS F Sport w standardzie zyskuje zmodyfikowany przedni zderzak, atrapę chłodnicy o wzorze siatki, ciemne ozdobne listwy i 20-calowe kute obręcze kół z oponami runflat o rozmiarze 245/45 z przodu i 275/40 z tyłu. Do tego należy dodać przednie fotele o bardziej sportowym wyglądzie, nakładki na pedały czy listwy progowe z logotypem wersji.

Zdjęcie Lexus LS 500h /

Lexus LS F Sport to również bogatsze wyposażenie. W tej odmianie japońska limuzyna już w standardzie otrzymuje sztandarowy system audio Mark Levinson z 23 głośnikami, odtwarzacz DVD, podgrzewane tylne siedzenia i otwieraną bezdotykowo klapę bagażnika. Za najnowszego Lexusa LS w odmianie F Sport zapłacimy od 570 000 zł.

Prestige - z istotnymi nowościami



Jeszcze bogatsze wyposażenie Lexus proponuje w wersji Prestige. W takiej odmianie LS otrzymuje elektrycznie regulowane, podgrzewane i wentylowane tylne siedzenia z elektrycznie sterowanymi zagłówkami i podparciem lędźwiowym. A przednie fotele zyskują system masażu. Standardem są również rolety bocznych szyb oraz czterostrefowa klimatyzacja automatyczna z generatorem cząstek Nanoe.



Zdjęcie Lexus LS 500h /

Wariant Prestige oznacza też szerszy pakiet elektronicznych asystentów. Kierowcę wspomagają systemy intuicyjnego wykrywania pieszych, ostrzegania o ruchu poprzecznym podczas włączania się̨ do ruchu oraz aktywnego omijania przeszkód znajdujących się̨ na drodze. Do tego Lexus dodaje nowy, zaawansowany układ automatycznego parkowania. System jest wyposażony w ciekawą funkcję pamięci, rozpoznającą i zapamiętującą szczegóły przestrzeni, z których regularnie korzysta kierowca, co dodatkowo ułatwia manewrowanie.

Kolejna nowość dostępna w standardzie w wersji Prestige to lusterko wsteczne z kolorowym wyświetlaczem cyfrowym, które po naciśnięciu odpowiedniego przycisku wyświetla w czasie rzeczywistym obraz z tylnej kamery parkowania. Za flagowa limuzynę Lexusa z takim wyposażeniem trzeba zapłacić od 610 000 zł.

Omotenashi - specjalnie dla prezesa



Najwyższą pozycję w cenniku Lexusa LS nadal zajmuje wersja Omotenashi. W tym wariancie auto otrzymuje tylne siedzenie typu Ottoman, a wydłużony zakres odsunięcia przedniego fotela pasażera (z elektrycznie składanym zagłówkiem) pozwala na jeszcze większą wygodę. W tej odmianie tylne fotele dysponują też funkcją masażu, a pasażerowie mają do dyspozycji odtwarzacz DVD z dwoma wyświetlaczami zamontowanymi na oparciach przednich siedzeń.



Zdjęcie Lexus LS 500h /

Lexus LS Omotenashi otrzymuje oczywiście pełen pakiet systemów bezpieczeństwa czynnego oraz inne rozwiązania zwiększające komfort jazdy, które trafiają do niższych wersji limuzyny. W najwyższej odmianie flagowego Lexusa można zamówić też z nowy pakiet Haku, wyceniony na 30 900 zł. W takiej konfiguracji auto otrzymuje specjalne, czarno-srebrne wykończenie wewnętrznych paneli drzwi inspirowane falami mieniącymi się w świetle księżyca. Właściciel grubszego portfela może zamiast tego zdecydować się na nadal dostępny pakiet Kiriko, który obejmuje wstawki z ręcznie szlifowanego szkła wzorowanego na tradycyjnych japońskich kryształach. Cena takiej opcji wynosi 70 900 zł. Natomiast całe auto w wersji Omotenashi Lexus wycenia na co najmniej 680 000 zł.

Tylko hybryda



W Polsce odświeżony Lexus LS występuje tylko z napędem hybrydowym - z oferty zniknęło podwójnie doładowane V6. Układ oznaczony symbolem 500h bazuje na wolnossącej benzynowej jednostce V6 o pojemności 3,5 l i mocy 299 KM. W połączeniu z silnikiem elektrycznym zestaw wytwarza 359 KM, a siła napędowa trafia na wszystkie koła. To przekłada się na przyspieszenie 0-100 km/h w 5,5 s oraz średnie zużycie paliwa od 8,7 l/100 km.