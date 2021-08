Zmodernizowana Kia Ceed i ProCeed z polskimi cenami

Nowe samochody Kia Ceed i ProCeed przeszły modernizację

Kia Ceed po modernizacji kosztuje przynajmniej 69 990 zł - w tej cenie otrzymamy hatchbacka z silnikiem 1.0 T-GDI o mocy 100 KM oraz wyposażeniem S. Obejmuje ono klimatyzację manualną, radio z Bluetooth, tempomat, asystenta pasa ruchu, ostrzeganie przed ryzykiem kolizji, automatyczne światła drogowe oraz diodowe światła do jazdy dziennej.

Za 77 490 zł otrzymamy wersję M, oferującą ponadto 16-calowe alufelgi, czujniki cofania, dwustrefową klimatyzację automatyczną, system multimedialny z ekranem 8 cali, kamerę cofania, światła przeciwmgielne oraz tylne lampy LED. Natomiast wydając 83 990 zł (odmiana L) możemy liczyć także na elektryczną regulację odcinka lędźwiowego, przyciemniane szyby z tyłu, tapicerkę z elementami ze skóry ekologicznej, podgrzewane przednie fotele, kierownicę oraz przednią szybę i elektryczny hamulec postojowy z funkcją Auto Hold.



Na szczycie (standardowej) gamy stoi wersja GT Line, wyróżniająca się sportowymi akcentami. Trzeba za nią zapłacić przynajmniej 101 490 zł (silnik 1.0 T-GDI 120 KM), w której to cenie otrzymamy nawigację z ekranem 10,25 cala, nagłośnienie JBL, wirtualne zegary (ekran 12,3 cala), reflektory LED, system bezkluczykowy, 17-calowe alufelgi oraz asystenta parkowania.



Zdjęcie Kia Ceed

Gama silnikowa Kii Ceed po face liftingu zmieniła się co prawda, ale nieznacznie. Poza silnikiem 1.0 T-GDI w dwóch wersjach mocy (odmiana 120 KM od 71 990 zł), do wyboru jest nowa jednostka 1.5 T-GDI rozwijająca 160 KM, wyceniona na 77 490 zł. Co ciekawe jest ona też dostępna z układem mild hybrid, ale wymagającym dopłaty 4000 zł. Z kolei diesel jest tylko jeden - dobrze znana jednostka 1.6 CRDi o mocy 136 KM, kosztująca 85 990 zł. Dopłata do kombi w każdym przypadku wynosi 4000 zł.

Osobnej wzmianki wymaga odmiana 1.6 T-GDI o mocy 204 KM i dostępna tylko z dedykowanym dla niej wyposażeniem GT. Za 119 990 zł otrzymamy między innymi 18-calowe felgi z oponami Michelin Pilot Sport 4, sportowy układ wydechowy z klapaki i generatorem dźwięku, elektrycznie regulowany fotel kierowcy, tapicerkę skórzano-zamszową oraz sporo sportowych detali.



Kia Ceed oraz ProCeed 2021 1 / 14 Kia Ceed oraz ProCeed

Wersja GT dostępna jest tylko z nadwoziem hatchback, natomiast tylko kombi kupimy jako hybrydę plug-in. Napęd bazujący na silniku 1.6 GDI generuje 141 KM i pozwala na przejechanie do 57 km na jednym ładowaniu. Ceny Kii Ceed PHEV zaczynają się od 129 990 zł (wyposażenie L).



Wraz z klasycznym Ceedem, na polskim rynku debiutuje zmodernizowany ProCeed, czyli wersja z nadwoziem shooting brake. Tak jak dotychczas jego gama jest o wiele prostsza, ponieważ dostępna jest tylko odmiana GT Line. Za auto z silnikiem 1.0 T-GDI zapłacimy 104 490 zł, a za 1.5 T-GDI 109 990 zł. Wyjątek to topowa wersja 1.6 T-GDI 204 KM, łączona oczywiście z wyposażeniem GT (cena 126 990 zł).