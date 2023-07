Za darmo autostradą A1 nad morze. Co zrobić, by nie zapłacić 30 zł?

Od 1 lipca kierowcy samochodów osobowych jeżdżą bezpłatnie państwowymi odcinkami autostrad. Ale to nie wszystko, bowiem za darmo może się uda przejechać również autostradą A1 nad morze. Co trzeba zrobić, by nie płacić?

Zdjęcie Taka jest weekendowa norma na autostradzie A1. Dzięki otwarciu bramek kierowcy oszczędzą 30 zł, czas i nerwy i paliwo / Przemek Świderski / Reporter