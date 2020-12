Wzrosła sprzedaż samochodów dostawczych i ciężarowych

​W listopadzie br. zarejestrowano w Polsce 9 676 nowych pojazdów użytkowych, czyli samochodów dostawczych oraz ciężarówek - o 18,29 proc. więcej rdr - podał Samar. Używanych pojazdów użytkowych sprowadzonych z zagranicy zarejestrowano w listopadzie 9 280.

W piątek Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar poinformował, że w Polsce zarejestrowano w listopadzie 9 676 nowych pojazdów użytkowych, czyli samochodów dostawczych (w tym minibusów) oraz ciężarówek. To wynik o 10,7 proc. lepszy niż w październiku tego roku oraz o 18,29 proc. lepszy w zestawieniu z listopadem roku 2019.

Według Samaru, od stycznia do listopada 2020 r. zarejestrowanych zostało 78 081 nowych pojazdów użytkowych. Było to o 21,73 proc. (21 676 sztuk) mniej niż w takim samym okresie 2019 roku.



We listopadzie br. zarejestrowanych zostało 6 949 nowych samochodów dostawczych o DMC do sześciu ton. To wynik o 9,59 proc. lepszy niż w październiku tego roku oraz o 10,72 proc. lepszy, gdy zestawimy go z listopadem 2019 roku. Od początku roku w Polsce zostało zarejestrowanych 60 046 nowych samochodów dostawczych, o 18,27 proc. (13 424 sztuk) mniej rok do roku. - czytamy



Nowych samochodów ciężarowych o DMC powyżej 6 ton zarejestrowano w listopadzie br. w krajowych wydziałach komunikacji 2 727. To wynik o 13,63 proc. lepszy niż w październiku tego roku oraz o 43,22 proc. lepszy w porównaniu z listopadem 2019 roku. W ciągu jedenastu miesięcy br. zarejestrowano 18 035 nowych pojazdów ciężarowych, o 31,39 proc. (8 252 sztuki) mniej niż w takim samym okresie 2019 r. - podano.



Używanych samochodów dostawczych o masie całkowitej do 6 ton zarejestrowano w listopadzie 6 756, to o 6,99 proc. mniej niż w październiku tego roku oraz o 3,51 proc. słabszy niż w listopadzie 2019 roku. Od początku roku do naszego kraju sprowadzono i zarejestrowano 78 395 używanych aut dostawczych, o 8,28 proc. (7 074 sztuki) mniej rdr.



Natomiast używanych ciężarówek o DMC powyżej 6 ton w jedenastym miesiącu roku w Polsce zarejestrowano 2 524. To wynik o 14,99 proc. mniejszy niż w październiku br. oraz o 18,55 proc. większy, gdy zestawimy go z listopadem 2019 r. Od początku 2020 roku w Polsce zostało zarejestrowanych 23 947 używanych samochodów ciężarowych, o 7,34 proc. mniej rdr - czytamy w raporcie Samaru.

