W Polsce rośnie sprzedaż nowych samochodów. Kupują głównie firmy

Spis treści: 01 Większość nowych samochodów kupowanych na firmy

02 Sprzedaż samochodów z napędem alternatywnym

Wszystko wskazuje na to, że po wielomiesięcznych problemach trapiących polski rynek motoryzacyjny, sprzedaż nowych samochodów powoli wraca do normy. Jak wynika z najnowszych danych zaprezentowanych w poniedziałek przez KPMG i Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego, od stycznia do czerwca 2023 roku w naszym kraju zarejestrowano ponad 238 tys. nowych samochodów osobowych. To o ponad 12 proc. więcej w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.

Większość nowych samochodów kupowanych na firmy

Wskazania raportu dosyć jasno wskazują, kto w głównej mierze był odbiorcą nowych modeli. Ponad 172 tys. pojazdów osobowych trafiło do klientów instytucjonalnych - czyli po prostu firm. W tym przypadku półroczna sprzedaż wzrosła o niemal 16 procent, względem analogicznego okresu w roku 2022. Nieco słabiej wypada sprzedaż w przypadku indywidualnych kupujących - tu sprzedało się 66 tys. nowych pojazdów - co przełożyło się na wzrost o 4,7 procent, względem ubiegłego roku.

Reklama

Co ciekawe, sporym skokiem sprzedaży mogą pochwalić się modele marek premium. Luksusowe samochody trafiły w sumie do 58,1 tys. klientów, co oznacza wzrost o ponad 18 procent. Także w przypadku tego segmentu większość modeli było rejestrowanych na firmy. Wśród klientów indywidualnych zainteresowanie markami premium wykazało 10,4 tys. kupujących.

Pierwsze półrocze 2023 roku możemy zaliczyć do udanych. Jak pokazują wyniki rejestracji, wzrosty wynosiły ponad 12% i co szczególnie istotne, prawie 16% wolumenu stanowiły zakupy przez klientów instytucjonalnych. Pokazuje to, że nastroje przedsiębiorców są dobre, a gospodarka - mimo wszystkich problemów - ma się nieźle. skomentował w raporcie prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego.

Sprzedaż samochodów z napędem alternatywnym

W publikacji wskazano także na statystyki sprzedaży pojazdów wyposażonych w napędy alternatywne. Od stycznia do czerwca 2023 roku Polacy zarejestrowali 117 776 tys. samochodów osobowych z napędami alternatywnymi - o 24 proc. więcej w porównaniu z analogicznym okresem 2022 roku. Największy procentowy udział w sprzedaży nowych aut z napędem alternatywnym odnotowano w przypadku klasycznych hybryd i tzw. "miękkich hybryd".

Także modele elektryczne zaliczyły wzrost sprzedaży, który wyniósł ok 8 500 sprzedanych samochodów. Wśród najchętniej wybieranych pojazdów elektrycznych na pierwszym miejscu uplasowała się marka Tesla. Drugie miejsce zajął niemiecki Volkswagen, a podium sprzedaży aut bezemisyjnych zamyka Kia.

Co ciekawe w całej grupie samochodów z napędem elektrycznym znalazło się także 76 sztuk samochodów zasilanych z wodorowych ogniw paliwowych.