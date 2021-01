Volkswagen e-up! wraca na polski rynek

Elektryczny mieszczuch Volkswagena przez pewien czas był niedostępny, z uwagi na "względy produkcyjne".

Zdjęcie Volkswagen e-up! /

Volkswagen e-up! nie zmienił się w żaden sposób, podczas swojej nieobecności na naszym rynku. Nadal napędzany jest w jednej wersji z 83-konnym silnikiem, który rozpędza go do 100 km/h w 12,3 s i pozwala na jazdę z prędkością 130 km/h (ograniczona elektronicznie).

Bez zmian pozostała także bateria o pojemności 36,8 kWh, która pozwala na przejechanie do 260 km. Czas jej ładowania ze zwykłego gniazdka do 16 godzin, co można skrócić do 5,5 h, korzystając z wallboxa lub poniżej godziny, jeśli podepniemy się do stacji szybkiego ładowania (i ładujemy baterię do 80 proc.).

E-up! występuje tylko w jednej wersji wyposażenia, wycenionej na 99 490 zł.