Uwaga kierowcy - szykują się gigantyczne kary!

W połowie września Rada Ministrów zadecydowała, że od 1 stycznia zwiększy się w Polsce wysokość płacy minimalnej. Decyzja nie pozostanie bez wpływu na miliony polskich kierowców. W tym przypadku nie oznacza to jednak nic dobrego...

Zdjęcie "Wirtualny policjant" jest skuteczniejszy niż kontrole drogowe /Arkadiusz Ziółek /Agencja SE/East News Ciekawostki Dramatyczne dane z Polski. Kierowcy biednieją w oczach?

O tym, że podniesienie płacy minimalnej nie zawsze oznacza dobre informacje, najlepiej zdają sobie sprawę samozatrudnieni. W przypadku drobnych przedsiębiorców oznacza to bowiem skokowy wzrost wydatków na ZUS. Powodów do zadowolenia nie mają też kierowcy, zwłaszcza ci, którym zdarza się zapomnieć o opłaceniu obowiązkowego ubezpieczenia OC...



Reklama

Przypomnijmy - zgodnie z Ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych każdy samochód, który ma mniej niż 40 lat i nie jest pojazdem zabytkowym (tzw. żółte tablice) posiadać musi ciągłość ubezpieczenia OC. Zgodnie z zapisami wspomnianej ustawy, finansową podstawą obliczenia opłaty za brak ważnego obowiązkowego OC jest właśnie wysokość płacy minimalnej określona przez Radę Ministrów. Oznacza to, że od dnia 1 stycznia 2021 roku obowiązywać będą nowe stawki opłat, kalkulowane na podstawie płacy minimalnej określonej na kwotę 2800 zł. Opłata za brak OC komunikacyjnego uzależniona jest również od rodzaju pojazdu oraz od długości okresu pozostawania bez ochrony ubezpieczeniowej w danym roku kalendarzowym. Ile zapłacić trzeba będzie za ewentualne gapiostwo w przyszłym roku?



Jak informuje Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny - instytucja powołana do obsługi zdarzeń spowodowanych przez nieubezpieczonych kierowców - w przypadku samochodów osobowych za brak ciągłości OC trwający do 3 dni zapłacimy 1120 zł, czyli 20 proc. wysokości maksymalnej kary. Zwłoka trwająca od 4 do 14 dni kosztować nas będzie 50 proc. kary czyli już 2800 zł! Po przekroczeniu terminu 14 dni UFG wymierzy karę w maksymalnej wysokości - 100 proc. To dwukrotność płacy minimalnej, czyli 5600 zł! Obecnie - do 31 grudnia 2020 roku - maksymalna kara wymierzana niezdyscyplinowanym kierowcom wynosi 5200 zł.



Przypominamy, że UFG, które powołane zostało do obsługi zdarzeń spowodowanych przez kierowców bez OC, dysponuje bardzo skutecznym narzędziem do wyłapywania właścicieli pojazdów bez obowiązkowego ubezpieczenia. To tzw. "wirtualny policjant", czyli komputerowy program automatycznie skanujący bazy danych ubezpieczycieli w poszukiwaniu pojazdów bez ubezpieczenia. Skuteczność systemu jest bardzo wysoka. Kierowcy przyłapani na jeździe bez ważnej polisy przez policję stanowią dziś jedynie niewielki ułamek wszystkich ukaranych. W tym roku (dane do końca sierpnia) UFG ujawniło już ponad 100 tys. tego typu przypadków. Dla porównania w całym ubiegłym roku kary dotknęły 120 tys. kierujących.